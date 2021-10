Top 14. VIDEO. En mode grand seigneur, Said Hirèche se dénonce auprès de l'arbitre et prend un carton jaune

Ce week-end face à La Rochelle, le 3ème ligne briviste Said Hirèche a fait parler toute sa classe et montré qu'il était un grand capitaine.

Said Hirèche est un grand seigneur. À 36 ans, le valeureux capitaine l'a prouvé à mainte et mainte reprises, que ce soit sur le terrain comme en dehors. Ce week-end, alors que son équipe était menée de 2 petits points dans un match bouillant face à La Rochelle, l'homme aux 210 matchs avec Brive n'a pas dérogé à ses principes. Resituons : on joue la 60ème minute et, témoin d'une faute cynique d'un troisième ligne coujou, l'arbitre Romain Poite convoque les deux capitaines, leur explique que l'essai marqué par les Maritimes sera refusé et que le 3ème ligne en question prendra un carton jaune une fois qu'il aura été identifié.

C'est alors que plutôt que de faire perdre du temps au corps arbitral à utiliser la vidéo ou espérer passer entre les mailles du filet, Hirèche assume et se dénonce auprès de M. Poite. "C'est moi, c'est moi", dit-il avec frustration dans la voix, mais sans hésitation. Le natif de Mantes-la-Jolie sortira donc pour 10 minutes et son équipe ne parviendra pas à renverser la situation face aux coéquipiers de Greg Alldritt. Mais comme toujours, le CAB peut être fier de son capitaine.

Alors que les images tardent à arriver pour identifier le fautif, Said Hireche se dénonce ! 👏👏



- Y'aura un Carton Jaune contre le 3e ligne qui tape volontairement sur le bras du 9

- C'est moi, c'est moi !

- C'est toi ? Le 7 se dénonce, ca sera Carton Jaune. pic.twitter.com/8I8d8xljUf — David Reboursiere (@DavidReboursie1) October 18, 2021

Une scène très #valeurs du rugby qui n'est pas sans rappeler celle de Rémi Lamerat il y a quelques semaines.

