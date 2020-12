Saïd Hirèche et son grand coeur n'oublient pas Ibou et un enfant malade [VIDEO]

Le troisième ligne et capitaine du CA Brive a tenu à apporter son soutien à un enfant atteint d'un cancer.

On le sait, Saïd Hirèche est un capitaine exemplaire. Sur le terrain certes. Mais outre ses qualités de meneur d'hommes et de troisième ligne redoutable, le natif de Mantes-la-Jolie a encore une fois fait étalage de toute sa classe et montré au microcosme du rugby français que sa générosité et son grand coeur n'était plus à prouver. A l'occasion de la victoire des siens à Castres (24-25), dans un match crucial dans la course au maintien, le joueur de 35 ans a tenu avant tout à rendre un hommage à Ibrahim Diarra, décédé il y a déjà un an. Hirèche a ensuite adressé tout son soutien à l'enfant de la couturière du club, atteint d'un cancer : ''Il y a un petit qui est le fils de notre couturière. Il est en chimiothérapie depuis trois semaines. Nous avons une grosse pensée pour lui, et j'espère que cette victoire va lui donner beaucoup de forces et de courage. Et enfin, bonne fêtes à tous''. Un message plein de classe qui on n'en doute pas, aura donné énormément de forces à l'enfant en question.