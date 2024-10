TOP 14 Vers un (gros) retournement de situation dans le dossier de départ de Santiago Arata ?

Si le départ de Santi Arata était quasiment acté, il se pourrait finalement que l’Uruguayen prolonge à Castres. Rien n’est fait, mais cela deviendrait de nouveau une possibilité.

Santiago Arata est l’un des cadres du CO. Depuis son arrivée au club en 2020, l’Uruguayen a pris un galon énorme, s’affirmant comme l’un des meilleurs demis de mêlée du championnat, et plus encore.

Mais depuis quelques semaines, il était quasiment acquis que le numéro 9 de 28 ans s’en irait découvrir au autre club français. Restait à savoir lequel, lui pour qui les propositions ne manquaient pas.

Sauf que la piste Toulouse s’étant refermée et le Racing ayant - selon le Midi Olympique et comme évoqué dans nos colonnes fin août - jeté son dévolu sur Léo Carbonneau, on pourrait assister à un retournement de situation.

Si le Stade Français était également intéressé par le profil puncheur et agressif d’Arata, RugbyPrime avance que le sud-américain pourrait finalement prolonger.

C’est en tous ce que laisseraient entendre des sources internes au sujet de ce cadre du CO et chouchou de Pierre-Fabre.

Résultat, Arata pourrait bien nous faire une Kockott, référence à l’épisode ou la légende du CO avait poursuivi sa carrière à Castres en 2014, malgré un pré-contrat signé avec le RCT. Santi n’a, lui, signé nul part. Mais le peuple tarnais s’était tellement résigné à un départ de son meilleur joueur de ses 3 dernières années, que la surprise pourrait être aussi grande, en cas de prolongation.

Même si rien n’est encore fait, sur un marché des transferts plus animé que jamais.