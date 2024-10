VIDÉO. TOP 14. Porté par un grand Couilloud, le LOU croque un Stade Français en mode proie inoffensive

Le LOU a réalisé une grosse prestation ce dimanche soir et empoche son premier bonus de la saison. A Paris en revanche, il faut faire le dos rond.

Ils se sont croisés pour la première fois alors qu’ils n’étaient même pas majeurs. Depuis, les 2 larrons les plus explosifs de la mêlée mondiale se croisent plusieurs fois par an, se côtoient, même, parfois.

VIDÉO. Surhumain, Dupont choque son monde avec un triplé pour son retour en Top 14Et si Dupont a toujours eu une longueur d’avance sur Couilloud, le Lyonnais n’a jamais rendu les armes. Dans la forme de sa vie depuis le début de l’année et auteur d’un essai par match depuis près d’un an, il se devait de répondre du tac o tac au triplé de Dupont, réalisé la veille.

S’il reconnaît aisément le travail de ses coéquipiers et attribue ses réalisations principalement à un sens du placement, force est et de constater qu’il n’a pas son pareil pour lire les situations. Ce dimanche soir, il a encore inscrit un doublé et, au-delà des chiffres, guidé ses coéquipiers durant 1 heure de jeu, en bon capitaine qu’il est.

Chef de meute et renard des surfaces, Baptiste Couilloud est-il le plus grand prédateur du Top 14 ?

Comme sur ses démarrages au près ou son relais après la percée de Niniashvili, qui aboutissait à un essai de Ioane.

Ailleurs, les Lyonnais, plus offensifs et plus adroits que les Parisiens, marquèrent donc un essai en première main trop facile par Maraku, ou encore un de Dumortier, en contre. Là encore suite à beaucoup de maladresse et de passivité des joueurs parisiens.

A ce titre, le Stade Français, avant-dernier du Top 14 et très pâle dans le jeu et les attitudes, devra faire le "dos rond et travailler encore plus dur", confiait Clément Castets au micro de Canal après le match.

Lyon, de son côté, est 4ème du Top 14 après 6 journées. De quoi augurer mieux que la saison passée ?