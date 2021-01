Top 14 - Vers des phases finales à huis clos ?

La saison 2020/2021 de Top 14 devrait bien aller à son terme cette année grâce au protocole sanitaire. Cependant, le huis clos pourrait ne pas être levé.

Bon an, mal an, la saison 2020/2021 de Top 14 avance. Il y a eu de nombreux reports de matchs. Mais du côté de la LNR on est confiant quant à la suite de la compétition. On n'image pas devoir suspendre à nouveau le championnat comme cela avait été le cas au début de la pandémie. "Notre inquiétude était sur la tenue des matches. Notre protocole sanitaire a fait, je pense, la preuve de sa robustesse. Il permet au Top 14 d’avancer malgré quelques vicissitudes", commente Emmanuel Eschalier, directeur général de la Ligue nationale de rugby, pour Le Figaro. Si tout se passe bien, et grâce à la suspension de la Coupe d'Europe, le calendrier du Top 14 devrait presque être à jour début février. La Ligue a profité des week-ends laissés libres pour reprogrammer les rencontres en retard. Un match concernant Bayonne restera à jouer fin février.

La suspension de la Coupe d'Europe, une aubaine pour rattraper les matchs en retardOn devrait donc avoir un champion de France cette année. Mais dans quelles conditions se joueront les phases finales ? Le huis clos est imposé depuis le début de la saison. Et pour l'heure, impossible de savoir si le public pourra retrouver le chemin des tribunes d'ici au printemps. On pourrait donc assister à une finale dans un Stade de France vide. D'un point de vue économique, cette situation est difficile à gérer pour les clubs qui comptent plus que jamais sur les aides de l'État pour éviter le dépôt de bilan. "Si la situation de huis clos, ou de restrictions très fortes d’accueil du public - et malheureusement, de façon lucide, on s’y prépare -, nous aurons impérativement besoin que les pouvoirs publics continuent à nous soutenir." D'ici au mois de juin, et selon l'avancement de la campagne de vaccination, on pourrait très bien imaginer que seuls les supporters ayant reçu les deux doses du vaccin soient autorisés à assister aux matchs. Toujours dans le respect des consignes sanitaires. L'idée surprenante de François Rivière pour remplir à nouveau Aimé Giral en pleine pandémie