L'idée surprenante de François Rivière pour remplir à nouveau Aimé Giral en pleine pandémie

Alors que la France n'est toujours pas débarrassée du Covid, le président de l'USAP François Rivière cherche à ramener les supporters dans son stade.

Les week-ends s'enchainent et les stades de rugby restent désespérément vides au grand dam des clubs. La billetterie est un rouage essentiel du fonctionnement des équipes professionnelles. Pour l'heure, le retour des supporters n'est pas à l'ordre du jour. La priorité est donnée à la vaccination du plus grand nombre pour pouvoir enfin laisser cette pandémie derrière nous. Après des débuts très lents, le gouvernement a passé la seconde pour immuniser la population. C'est dans ce contexte que le président de l'USAP François Rivière a émis la proposition, avec le soutien du maire de Perpignan, de transformer le stade Aimé Giral en centre de vaccination anti-Covid.



Ce dernier serait bien évidemment ouvert à tous, mais le dirigeant catalan y voit également une manière de ramener les supporters dans le stade. Explications : "le tiers de nos abonnés a plus de 65 ans et un autre tiers se situe dans la tranche d’âge entre 50 et 65 ans, donc nous rentrons je crois dans la population cible recherchée par les autorités. [...] si une partie de nos supporters accepte de se faire vacciner, je pense demander en conséquence que ces personnes retrouvent un accès libre au stade, dans le respect des délais impartis, en conséquence cela pourrait permettre à de nombreux partenaires et supporters un retour prochain pour supporter notre équipe." Certains y voient une très bonne initiative. Et vous ?