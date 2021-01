La suspension de la Coupe d'Europe, une aubaine pour rattraper les matchs en retard

La Ligue Nationale de Rugby a profité de la suspension des deux prochaines journées de Coupe d'Europe pour reprogrammer des matchs en retard.

Coupe d'Europe - Suspension des deux prochaines journéesC'est officiel depuis lundi. Suite à la "directive de la part du gouvernement français selon laquelle la participation des clubs du TOP 14 à la Champions Cup et à la Challenge Cup représenterait actuellement un trop grand risque sanitaire", l'EPCR a suspendu les Coupes d'Europe. Les deux prochaines journées européennes n'auront pas lieu aux dates prévues. Une aubaine pour la Ligue Nationale de Rugby qui a rapidement pris la décision de reprogrammer plusieurs matchs de Top 14 en retard. Ces matchs comptant pour la 3e, 4e et 5e journée devaient se jouer le 6 février, soit en même temps que le déplacement du XV de France en Italie dans le Tournoi. Ils auront finalement lieu samedi et dimanche.

Week-end des 16 et 17 janvier :

Reprogrammation des trois matches de TOP 14 initialement reportés au 6 février 2021 :

Rencontre Union Bordeaux Bègles / ASM Clermont Auvergne (J4) – samedi 16 janvier à 15h15 (CANAL+)

Rencontre Montpellier Hérault Rugby / Castres Olympique (J3) – dimanche 17 janvier à 14h45 (CANAL+)

Rencontre Racing 92 / Rugby Club Toulonnais (J5) – dimanche 17 janvier à 21h05 (CANAL+)

Le communiqué indique également que la rencontre Aviron Bayonnais / Section Paloise (J13) est reprogrammée au samedi 16 janvier à 21h (CANAL+ SPORT). En ce qui concerne le 23 et le 24 janvier, le Comité Directeur est convoqué en urgence ce mardi pour établir la suite du calendrier. Jusqu'à présent, seuls Toulouse, Brive et Agen ont pu jouer leurs 14 matchs de saison régulière. Bayonne est le club le plus impacté avec seulement 11 matchs au compteur tandis que la plupart en totalise douze ou treize. Cela va permettre d'y voir plus clair dans le classement.