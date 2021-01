Coupe d'Europe - Suspension des deux prochaines journées

Les deux prochaines journées de Champions Cup et de Challenge Cup n'auront pas lieu en janvier comme c'était prévu.

🚨 INFO RMC SPORT. Les deux prochaines journées de Champions Cup et de Challenge européen n’auront pas lieu en janvier comme prévu. Les Coupes d'Europe de rugby sont suspendues. Une réunion pour le tournoi des VI Nations aura lieu en début de semaine prochaine. — RMC Sport (@RMCsport) January 9, 2021

C'était à craindre après l'augmentation des cas outre-Manche et le reconfinement des nations britanniques. RMC annonce que les deux prochaines journées de Coupe d'Europe n'auront pas lieux en janvier. Après des réunions entre les différentes parties concernées, les clubs, le gouvernement et l'EPCR, il a été décidé de ne prendre aucun risque. Pour rappel, les 3e et 4e journées de Champions Cup et de Challenge Cup étaient programmées les week-ends du 15 et du 22 janvier. Après l'annulation de plusieurs rencontres lors des premiers joutes européennes, mais aussi en Premiership, ainsi que la découverte de cas à Bayonne suite au match contre Leicester, "les autorités françaises ont voulu écarter tout nouveau risque de santé publique et de possibles contaminations au variant britannique du Covid-19".

🚨Comme annoncé hier dans Tout le Sport, la Coupe d’Europe de rugby est suspendue 🚨#TLS @francetvsport pic.twitter.com/MY55m5kOM4 — Matthieu Lartot (@lartot) January 9, 2021

Pour l'heure, aucune date de replis n'a été confirmée. Des discussions doivent également se tenir sur l'organisation du Tournoi des 6 Nations. La possibilité de jouer dans un seul pays a été évoquée. La France pourrait accueillir la compétition. Le Tournoi va-t-il se tenir uniquement en France ? L'hypothèse est à l'étude