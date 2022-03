Top 14. Melvyn Jaminet plus souvent sur France TV que sur le pré d'Aimé-Giral ?

Alors qu'il devrait prendre part à la rencontre face à Montpellier, Melvyn Jaminet n'a disputé que 9 rencontres cette saison avec les Catalans. L'USAP aura bien besoin de son arrière au moment du sprint final.

Melvyn Jaminet va être confronté à une très lourde tâche lors des prochaines semaines. Et pour cause, l'arrière de l'USAP aura la mission avec ses partenaires de maintenir son club en Top 14. Aujourd'hui treizième et barragiste, à sept longueurs de Brive douzième, tout n'est pas perdu pour Perpignan, loin de là. Mais les Catalans vont devoir réaliser certains exploits et surtout s'imposer lors de leur confrontation directe face aux Corréziens, le 30 avril prochain. Bref, tout ça pour dire que le numéro 15 des Bleus, tout juste lauréat du Tournoi des 6 Nations 2022, va devoir vite se remettre dans le bain pour maintenir Perpignan dans l'élite du rugby hexagonal.

Transferts. Top 14. L'arrière des Bleus Melvyn Jaminet souhaiterait rejoindre le Stade Toulousain

Laissé au repos pour le match face à Pau, Jaminet sera très certainement titulaire pour la venue de Montpellier, malgré que Lucas Dubois ait parfaitement assuré l'intérim (et même mieux) en son absence. Mais en y regardant de plus près, on se rend compte que le temps de jeu de Melvyn Jaminet cette saison avec son club est famélique. Ce dernier n'a joué que neuf petites rencontres avec l'USAP contre 8 avec l'équipe de France ! Une stat impressionnante qui prouve que le joueur a presque plus passé de temps en équipe nationale qu'en club. Si on pousse le vice un peu plus loin et que l'on rajoute les trois matchs de la tournée d'été en Australie, c'est 11 matchs en Bleu contre 9 avec l'USAP depuis juillet. Dingue. Jaminet a même manqué la première journée de Top 14, puisqu'il bénéficiait des vacances obligatoires accordées aux internationaux.

Top 14. Séduisant sur le pré, pourquoi Perpignan n’y arrive pas ?

Puis ce dernier a ensuite parfois été laissé au repos lors de matchs à l'extérieur et a été touché par la grippe à la fin de l'année 2021. Tout ça pour dire que l'arrière, passé par le RCT en jeunes, n'aura joué que 719 petites minutes jusqu'à présent sous la tunique sang et or (contre 593 avec les Bleus hors Australie), alors qu'il devait être la figure de proue de l'équipe cette année. À titre de comparaison, chez ses partenaires de sélection, Romain Ntamack a par exemple déjà disputé 12 rencontres de Top 14 et Grégory Alldritt 11 (sans compter les rencontres de Coupe d'Europe, Melvyn Jaminet étant logiquement laissé au repos lors du Challenge Européen). Tout ça pour dire qu'au moment d'attaquer le sprint final, l'USAP pourra compter enfin pleinement sur un Melvyn Jaminet totalement focalisé sur son club, puisque la prochaine échéance avec les Bleus n'aura lieu qu'en juillet prochain lors de la tournée au Japon. Un atout non négligeable donc, pour le staff usapiste qui va pouvoir compter sur un joueur trop peu aperçu cette saison avec son club mais qui pourrait, faire désormais basculer la pièce du bon côté.

6 Nations. France. Jaminet le bizuth, Dupont le crack, la foulée de Jelonch : le conseil de classe des Bleus