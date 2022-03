6 Nations. France. Jaminet le bizuth, Dupont le crack, la foulée de Jelonch : le conseil de classe des Bleus

Le Tournoi des 6 Nations est terminé et la France a enfin décroché le Grand Chelem, 12 ans après. L'occasion pour nous de dresser le conseil de classe des Bleus mais aussi du staff tricolore.

Douze ans après, la France a donc de nouveau glané un titre, en réalisant le Grand Chelem et remportant un Tournoi des 6 Nations qui les fuyait depuis 2010. Rendez-vous compte, entre temps, Instagram est apparu, l'équipe de France de foot a connu le plus gros scandale de son histoire avant d'être sacrée une deuxième fois championne du monde. Le XV de France a échoué en finale d'une Coupe du Monde, perdu contre l'Italie, Philippe Saint-André a été à la tête des Bleus, une pandémie mondiale a arrêté le monde, Eddy Mitchell a eu le temps de sortir 5 nouveaux albums et ''Vivement Dimanche'' existe toujours (pour les cinq nonagénaires encore en vie). Mais une chose est restée intacte : Guy Novès, aka le druide de Pibrac, semble toujours aussi aigri envers Bernard Laporte et je vous rassure, cela n'est pas prêt de changer.

Toujours est-il que cela fait une éternité que les Bleus n'avaient plus trusté les sommets européens. À tel point que l'on en venait à se demander si avec une scoumoune semblable à celle de Thibaut Pinot lorsqu'il monte sur un vélo, la France n'était tout simplement pas condamnée à lutter pour ne pas décrocher la cuillère de bois et se contenter des désormais célèbres défaites encourageantes face aux Fidji ou l'Argentine. Mais non, comme dans la Belle au Bois Dormant, il n'aura suffit que d'un baiser pour faire réveiller une équipe de France endormie depuis plusieurs années. Et dans le costume du prince charmant, on retrouve l'inévitable Fabien Galthié. Tout ça pour dire qu'il est l'heure d'enfiler notre plus belle tenue de professeur et de démarrer le conseil de classe des élèves français, après ce Tournoi réussi.

Félicitations

Le staff

Appréciation générale : ''Sublime ses camarades''. Si les joueurs ont été à juste titre, couverts de louanges depuis le début de la campagne hivernale, force est de constater que le staff tricolore n'y est pas étranger. Certes, Fabien Galthié ou Raphaël Ibanez possèdent une génération dorée comme rarement aperçu dans l'Hexagone. Mais ils ont su tirer la quintessence de chacun de leurs éléments et emmener le collectif vers les sommets. Rien n'est laissé au hasard et vu d'un œil extérieur, rarement un staff n'a semblé aussi compétent à la tête du XV de France. Même lorsque le meilleur entraîneur de la galaxie était en place de 2016 à 2017, n'en déplaise aux Toulousains. Alors certes, on attend toujours un sourire de Shaun Edwards, le sosie officiel de Gru dans Moi, moche et méchant. Mais on patientera jusqu'à la prochaine Coupe du Monde.

Appréciation générale : ''Point faible : trop fort''. Que dire de la performance d'Antoine Dupont qui n'en finit plus de marcher sur la planète ovale ? Le ''duc de Castelnau-Magnoac'' a encore réalisé un Tournoi des 6 Nations grandiose. Semblable à un élève de 15 ans déjà en 3ᵉ année de Fac, qui a obtenu son bac avec Mention Très bien et continue d'humilier ses camarades. Seul reproche ? On l'a à plusieurs reprises, entendu dans les vestiaires prononcer quelques gros mots. Pêle-mêle : ''ils croient qu'on va encore se chier dessus'' ou ''plein le cul de finir deuxième''. Et venant du gendre idéal du rugby français, on en attendait mieux.

Appréciation générale : ''Excellent en LV1 écossais''. Grégory Alldritt aura été l'un des fers de lance de cette équipe et s'impose à l'heure de l'écriture de ces lignes, comme l'un des plus grands numéros huit du microcosme rugbystique. Il fait partie des meilleurs porteurs de balle du Tournoi et a gagné 6 turnovers, le record durant cette compétition. Surtout, il a constamment été dans l'avancée sur chacune de ses prises de balles. Bref, l'un des leaders indispensables de l'équipe. Et à Murrayfield, on l'a même vu entonner ''Flower of Scotland'' sur le toit du stade à côté de la joueuse de cornemuse.

Appréciation générale : ''discret, se surpasse lors des grands rendez-vous''. On ne va pas se mentir, on aimerait voir un Romain Ntamack un peu plus fou, offensif parfois, voire rebelle à l'instar d'un Matthieu Jalibert, Finn Russell ou Marcus Smith. Mais Ntamack est posé, froid, clinique et surgit lors des grandes occasions. La plus belle mèche du rugby français derrière Jean-Baptiste Aldigé est un élève certes doué mais toujours dans la moyenne, qui n'en fait jamais trop et peut même faire briller ses camarades en leur filant une ou deux réponses en contrôle. Mais lorsque arrive les partiels (Irlande ou Angleterre), il se décide alors à sortir le grand jeu et termine dans le trio de tête de la classe sans même forcer son talent. Fort.

Encouragements

Appréciation générale : ''Prometteur mais timide. Ne participe pas assez''. Melvyn Jaminet, c'est ce mec qui arrive en sixième avec un an d'avance dans une classe de surdoué. Il est talentueux mais fait tâche au milieu de ce groupe qui se connaît depuis la maternelle, qui a fait toutes ses gammes ensemble et a une moyenne de classe de 21/20. Tous ses camarades s'en prennent à lui, et il a du mal à s'intégrer. Sauf que dans ce cas-là, ce ne sont pas ses partenaires mais les fans tricolores qui en ont fait la nouvelle tête de turc. Teddy Thomas absent, c'est donc le petit Melvyn qui hérite de ce titre honorifique. Et le supporter français est tellement lourd avec ça, qu'il faudra sûrement attendre un retour de Geoffrey Doumayrou en Bleus pour que l'arrière de l'USAP se décolle enfin cette étiquette. Beaucoup le sous-estiment alors qu'il a su répondre présent. Certes, on notera une certaine fébrilité sous les ballons hauts, mais le futur souffre-douleur de Toulouse s'est repris contre l'Angleterre et s'est montré précieux au but. Mais rien n'y fait et Zouzou31 continuera de commenter : ''Galtoche tu joues à quoi ? Jaminet titu alors que Ramos est trop fort <3''. Et courage Melvyn, ce n'est que le début, car les supporters toulousains t'ont déjà pris en grippe pour la suite de ta carrière. En attendant, tu pourras continuer à enquiller des pénalités à Aimé-Giral avec ''Els Hi Fotrem'' à fond dans les oreilles et Matthieu Acebes qui t'insulte.

Appréciation générale : ''Invisible, on ne sait pas qui c'est''. Le mec est en équipe de France depuis trois saisons, enchaîne les performances stratosphériques, a fini lessivé à Cardiff après 80 minutes à retourner du Poireau, fait partie de la meilleure équipe de France de rugby depuis François Ier. Et malgré ça, Paul Willemse est aujourd'hui moins connu en France que Yannick Jadot. Le colosse deuxième ligne montpelliérain est pourtant l'un des indéboulonnables du pack tricolore. Son abattage défensif aux quatre coins du terrain, son ultra-puissance et sa capacité à stabiliser l'axe droit de la mêlée française en font aujourd'hui, indéniablement, l'un des meilleurs Bleus du Tournoi. Mais voilà, malgré un travail de l'ombre gigantesque, ce dernier n'attire pas forcément la lumière sur lui. Allez Paul, on t'encourage, encore un petit effort. Si tu arrives martyriser Eben Etzebeth et Franco Mostert à main nue en novembre prochain, peut-être qu'on arrêtera de te confondre avec la montagne de Game Of Thrones quand on te croise dans la rue.

Les finisseurs 3/4 :

Appréciation générale : ''Du potentiel, mais trop souvent absents en cours''. On va faire court, à l'image de leur apparition dans le Tournoi. On parle là des détenus de Marcoussis, Thomas Ramos et Maxime Lucu (Matthis Lebel aura été en détention durant seulement 24 heures). Car si les ''finisseurs'' de devant ont pu s'exprimer, leurs collègues trois-quarts ont passé moins de temps sur la pelouse que Raymond Domenech sur le banc du FC Nantes la saison passée. Ils sont là pour faire le nombre et Fabien Galthié ne semble décidé à les faire rentrer que si un joueur se fait arracher la jambe ou s'il reste 1minute30 et que le score est de 92 à 4. Courage les gars. On conseille désormais à Fabien Galthié de jouer avec seulement 18 joueurs. Après tout, plusieurs clubs de séries territoriales l'expérimentent tous les week-ends.

Avertissements

La foulée d'Anthony Jelonch

Il est toujours fascinant de voir Anthony Jelonch allonger la foulée lorsqu'il essaye de sprinter. Repassez-vous en boucle son essai face au Pays de Galles ou le deux contre un joué par Villière contre l'Angleterre pour des purs moments de rigolade en famille. Lorsqu'il effectuait des montées de genou en cours d'EPS dans sa plus tendre enfance, il semblerait que le petit Anthony est appuyé sur le bouton ''freeze''. Conséquences ? L'actuel flanker de Toulouse ne peut plus courir sans lever les genoux plus haut que son nez et en balançant les bras d'une façon inexplicable. Pourtant, je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu Jelonch courir comme ça lorsqu'il jouait à Castres. Peut-être car je ne regardais aucun match du CO, me direz-vous. Toujours est-il que le chouchou de France 3 Occitanie qui fait un reportage par semaine dans sa ferme natale sinon ils meurent, a réalisé un Tournoi exceptionnel, comme l'ensemble de ses partenaires.

Le ton solennel de Galthié en conférence de presse

Ah vous aussi vous l'avez remarqué ? Cela fait deux ans que l'on se demande pourquoi Fabien Galthié prend ce ton solennel ridicule lors de ses différentes conférences presses, un air auquel même nos politiciens n'ont pas voulu s'essayer. On aurait tendance à vouloir lui glisser : ''C'est bon Fabien, on est entre nous, tu peux parler comme un vrai rugbyman''. Mais rien n'y fait, le sélectionneur du XV de France semble réciter un texte d'ancien français appris sur le bout des doigts. Les fans d'ASMR (que je suis) y prendront leur pied, mais c'est vrai que cela est aux antipodes du personnage loufoque dont nous avons parfois eu droit sur France 2, et qui n'hésitait pas à y aller de quelques pitreries. C'était beaucoup plus rigolo lorsque ce dernier se plantait sur les prénoms des joueurs ou qu'il bégayait au moment de prononcer Vahaamahina comme Kiki le dimanche matin au ''café du commerce''. Alors désormais, il ne me tarde qu'une seule chose. Le Tournoi des 6 Nations 2028, pour voir Fabien Galthié de nouveau commenter des matchs de rugby et parler d'un certain ''Romain Danty''. Même si la France perdra alors de nouveau face à l'Italie.

La coupe de cheveux de Gaël Fickou

Ne me dîtes pas que vous ne vous êtes jamais posé la question. Avec ses 489 sélections à seulement 27 ans et alors qu'il arpente les terrains de Top 14 depuis près d'un demi-siècle, la coupe de cheveux de Gaël Fickou n'a jamais changé (excepté une tentative d'iroquoise). À 18 ans, le natif de La-Seyne-sur-Mer, n'avait déjà pas un poil sur le cailloux. Parfois, des cheveux poussent mais sont immédiatement coupés. Alors, nous aimerions comprendre le sens de cette coupe de cheveux, car pas mal de monde se pose la question. Est-ce du à une calvitie précoce ? Ou tout simplement une volonté du joueur de perpétuer la légende de son idole Luc Ducalcon ? Quoiqu'il en soit, le centre du Racing 92 a encore une fois été étincelant et s'est affirmé (si l'on pouvait encore en douter) comme le patron des lignes arrières. Bref, notre ''Gaël d'amour'' s'est montré très à l'aise sur les près, bien plus que lorsqu'il fallait répondre aux questions malaisantes de Cyril Hanouna et ses chroniqueurs sur TPMP.