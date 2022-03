RUGBY. Equipe de France. Energétiquement, Antoine Dupont ''c'est une machine''

Le directeur de la performance de l'équipe de France Thibault Giroud est formel, Antoine Dupont est clairement au-dessus du lot physiquement.

RUGBY. La presse de l'hémisphère sud élogieuse envers les Bleus, nouveaux ''rois de l'Europe''De manière unanime, les observateurs ont salué les performances de l'équipe de France pendant le Tournoi des 6 Nations. Les Bleus ont été impressionnants de maitrise en attaque comme en défense. Et ce, en grande partie grâce à leur préparation physique. Arrivé en 2019 au sein du staff de l'équipe de France avant la Coupe du monde au Japon, Thibault Giroud a constaté que les Tricolores n'étaient pas au niveau des autres nations. Un gros travail a donc été effectué avec le groupe. Certains éléments ont notamment dû perdre du poids. L'objectif étant que les Bleus puissent maintenir un haut niveau d'engagement et enchaîner les accélérations pendant toute la durée d'une rencontre. RUGBY. Equipe de France. Ces joueurs à qui le staff a demandé de perdre beaucoup de poidsA termes, l'encadrement souhaite avoir un groupe homogène physiquement. Il est possible qu'il y ait moins de différences entre les joueurs avant la Coupe du monde. Cependant, il y a des éléments dans le groupe qui partent avec une très grande longueur d'avance. C'est notamment le cas d'Antoine Dupont avec qui Giroud et son équipe n'ont que très peu de choses à faire tant il est prêt physiquement. "Toto c'est un cas spécifique. C'est quelqu'un qui a atteint sa maturité athlétique très tôt. C'est un joueur qui est doté naturellement. Certainement celui qui l'a été le plus à la naissance, c'est certain. Je ne vais pas vous le cacher : il n'y a pas grand-chose à faire de plus avec Toto. On essaie de peaufiner encore son accélération, mais énergétiquement, c'est une machine."

RUGBY. 6 Nations. Thibault Giroud dévoile les secrets de la préparation physique de l'équipe de France Thibault Giroud ne la cache pas via Crunch, le podcast rugby de L'Équipe, il n'y a aucun développement à faire sur Antoine. Mais c'est aussi un peu le cas avec l'ailier clermontois Damian Penaud. "Ce sont des joueurs qui sont dotés naturellement donc on essaie d'identifier des points très précis chez eux dans le domaine athlétique pour vraiment peaufiner, développer certaines choses. Encore une fois, ce sont des joueurs qui ont 22/23 ans et qui sont déjà à maturité physique alors qu'il y a des joueurs qui en ont 33 ans et qui ne l'atteindront jamais." Il reste 18 mois au staff de l'équipe de France pour peaufiner le groupe tricolore en vue de la Coupe du monde.