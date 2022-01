RUGBY. Equipe de France. Ces joueurs à qui le staff a demandé de perdre beaucoup de poids

Thibaud Giroud, préparateur physique de l'équipe de France, nous apprend que le staff des Bleus a demandé à plusieurs joueurs de perdre du poids.

Les Bleus sont sur le pont dans le sud de la France pour préparer le Tournoi des 6 Nations. Un stage de préparation qui se veut particulièrement intense. "On s'est rendu compte qu'en fin de Tournoi, nous étions un peu justes parfois", explique Thibaud Giroud, préparateur physique de l'équipe de France au Midi Olympique. Aussi, les Bleus vont devoir redoubler d'efforts pour être au niveau auquel on les attend. Voire plus afin de remporter la compétition. Musculation le matin, entraînement l'après-midi, ils ne vont pas se dorer la pilule sous le soleil de la Côte d'Azur. "On va surtout intensifier les séances mais réduire le volume et la quantité d'entraînement." L'objectif du staff est d'augmenter [ses] exigences dans le domaine neuromusculaire.



En effet, le rugby a changé. Et pas seulement depuis dix ans. D'une année à l'autre, le jeu évolué et les joueurs doivent s'adapter. De nos jours, les actions sont plus courtes mais plus intenses. Giroud ajoute que le temps des séquences depuis le Mondial au Japon a ainsi été divisé par deux, passant de 3 minutes à 1 minute 30. "Ça tape plus fort, ça court plus vite. Les joueurs atteignent leur vélocité max sur des distances d’accélération plus courtes. C’est donc plus explosif." Et les joueurs à qui on demande le plus, ce sont ceux du paquet d'avants. Non seulement, ils doivent mettre le nez dans le cambouis en mêlée et dans les rucks, mais aussi être capables de revenir se placer en défense comme en attaque. Un travail dans le domaine neuromusculaire a déjà été entamé et il a commencé à porter ses fruits, notamment face aux All Blacks. Mais l'encadrement veut aller encore plus loin cette année même si l'écart de forme entre les joueurs s'est réduit par rapport à l'an passé. XV de France. ''Une grande disparité entre les joueurs'' selon le préparateur physique des Bleus Thibault Giroud



D’ailleurs, ce n’est pas tant la vitesse qui est prépondérante, c’est l’accélération et cette capacité dans la répétition à se rapprocher de son pic sans une déviation importante sur des séquences répétées pendant 80 minutes.

Thibaud Giroud nous apprend à ce titre que le staff a demandé à certains joueurs du groupe de perdre beaucoup de poids. Et ce, sans pour autant s'affaiblir et manquer de puissance, de force et surtout d'explosivité. "L’objectif est de trouver le bon ratio entre force absolue et poids de corps donc de trouver la puissance relative optimum de chaque joueur." Demba Bamba, Paul Willemse, Romain Taofifenua ou encore Bernard Le Roux ont été concernés. On sait que l'Héraultais Willemse a déjà travaillé sur sa forme physique. Et cela lui a permis de passer un cap. Quant au Francilien Le Roux, il a toujours été réputé pour ses dispositions athlétiques. Et ce, bien avant que Fabien Galthié ne soit en charge. Le 2e ou 3e ligne est une machine déjà chronométrée à 31 km/h. On n'imagine pas même ce qu'il pourra apporter aux Bleus s'il est encore plus affuté. RUGBY. Équipe de France. Vakatawa, Le Roux... Ces cadres des Bleus qui font leur retour