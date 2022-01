VIDEO. RUGBY. Equipe de France. Début de la préparation en mode légionnaire pour les Bleus

Les joueurs de l'équipe de France sont dans le sud de la France pour préparer le Tournoi des 6 Nations et particulièrement le premier match face à l'Italie.

FRANCE RUGBY. Dupont, Ntamack et tous les ''covidés'' avec les Bleus dès la fin de la semaine ?En dépit de nombreux changements au sein de groupe dévoilé par Fabien Galthié, l'équipe de France s'est réunie dimanche dans le sud de la France. Au programme, une semaine d'entraînement entre Marseille et Cassis aux côtés du premier régiment étranger de cavalerie au sein du camp de Carpiagne. C'est donc sous le soleil que les Bleus ont débuté leur préparation qui doit les mener au premier match du Tournoi des 6 Nations face à l'Italie le 6 février. Avant d'entrer dans le vif du sujet, les Tricolores ont été accueillis par les Légionnaires. Un choix du sélectionneur qui estime que la Légion et l'équipe de France partagent des valeurs communes.

"On va offrir un cadre qui va sortir les joueurs de leurs habitudes de Marcoussis, dans un environnement plus rustique et plus austère où, à certains moments de leur séjour, le confort s’effacera un peu au profit de la cohésion, de l’esprit de corps et de la fraternité. Cette forme de « militarité » doit contribuer à consolider les forces morales de l’équipe", a confié le chef de corps Henri Leinekugel Le Cocq via La Provence.

Arrivée du XV de France à la #LégionEtrangère... Accueil par le général Alain Lardet : "Nous sommes à votre disposition pour vous offrir tous les moyens pour réussir au mieux votre préparation" pic.twitter.com/Ol4QuXB0MX — Légion étrangère (@LegionEtrangere) January 24, 2022

Les hommes de Galthié se sont rapidement mis au travail pour ne pas perdre de temps. Le sélectionneur n'a eu de cesse de répéter depuis le début de son mandant que chaque moment passé ensemble était important pour la construction de l'équipe. Et ces moments sont rares. Outre le temps passé sur le camp pour les séances de musculation, de récupération et de vidéo, ils s'entraînent également sur le stade d'Aubagne l'après-midi avant le retour à l'hôtel le soir à Cassis. Crédit photo : FFR