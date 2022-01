RUGBY. Équipe de France. Vakatawa, Le Roux... Ces cadres des Bleus qui font leur retour

Tandis que le sélectionneur Fabien Galthié a annoncé la liste des 42 joueurs qui prépareront le tournoi, revenons sur les cadres des Bleus qui font leur retour.

Comme lors de chaque annonce, le staff des Bleus a dû faire des choix concernant le groupe France. Certains comme Selevasio Tolofua ou encore Pierre Bourgarit seront sûrement déçus, tandis que d'autres seront aux anges. Ce sera sûrement le cas de certains cadres des Bleus qui, à cause de blessures, ont dû renoncer ces derniers temps au maillot tricolore. Si Charles Ollivon, habituel capitaine du XV de France, est trop juste pour le tournoi, d'autres ont su revenir à temps et taper dans l'œil du sélectionneur.

Le premier auquel nous pensons tous est certainement le centre du Racing 92, Virimi Vakatawa. Plus sélectionné depuis le dernier tournoi pour cause de blessure (notamment cet automne), l'ancien joueur du 7 peine à revenir à son meilleur niveau. Considéré pendant un moment comme l'un des meilleurs centres du monde, Vakatawa semble plus discret en club. Néanmoins, ces performances ne cessent de s'améliorer, notamment lors du dernier match face aux Ospreys. Toujours est-il que même dans ces conditions, il était impensable de voir Fabien Galthié ne pas sélectionner le natif de Rangiroa. À voir si ce dernier retrouvera tout de suite une place de titulaire, au côté de son compère de club, Gaël Fickou.

Mais le centre aux 30 sélections n'est pas le seul joueur du Racing 92 à faire son retour : en effet, le féroce deuxième ligne Bernard Le Roux a également été appelé par le staff tricolore. Sélectionné en automne, Le Roux n'avait en revanche pas disputé le moindre match. En méforme due à une blessure, le deuxième ligne n'avait été que spectateur de la victoire mythique des Bleus face à la Nouvelle-Zélande. Revenu très motivé avec le Racing 92, nul doute que ce dernier ajoutera au pack français un supplément d'âme, et d'agressivité.

Lui a joué durant la tournée d'automne : en effet, Mohamed Haouas est le seul joueur présent dans cet article à avoir disputé une rencontre lors du mois de novembre. C'était face à l'Argentine, aux côtés de Marchand et Baille. Une titularisation qui avait fait parler, d'autant que le joueur du MHR revenait à peine de blessure. Remplacé à la 52ᵉ minute, il ne sera plus utilisé de la tournée, jugé trop juste physiquement par Fabien Galthié. De retour en club, Haouas participa grandement à l'excellente forme de son club en championnat, ce qui explique logiquement son retour chez les Bleus. À voir en revanche, si ce dernier passera devant Atonio et Bamba, eux aussi très bons en club.

Enfin, le dernier joueur à faire son retour chez les Bleus n'est d'autre que Teddy Thomas. Car même si l'ailier n'est pas un "cadre" à proprement parler du XV de France, le Francilien a souvent été utilisé par Fabien Galthié quand il était apte. En effet, la plupart des absences de Teddy Thomas ne sont pas liées à un choix sportif, mais plutôt à de nombreux pépins physiques qui ont empêché le joueur aux 15 essais en sélection de postuler. Ce fut notamment le cas lors de la dernière tournée d'automne. Avec Villière et Penaud, l'ancien Biarrot pourra d'ailleurs tout à fait prétendre à une place à l'aile chez les Bleus. D'autant que Thomas a l'air très en forme, en témoigne son match face aux Ospreys ce week-end.

