XV de France. ''Une grande disparité entre les joueurs'' selon le préparateur physique des Bleus Thibault Giroud

Préparateur physique des Tricolores, Thibault Giroud explique pourquoi cette semaine de préparation est si importante avant le premier match du Tournoi.

Le staff du XV de France a retrouvé les internationaux depuis lundi en vue du premier match du Tournoi des 6 Nations contre l'Italie. Une première semaine de bienvenue et surtout nécessaire pour les joueurs comme pour l'encadrement. "Ça aurait été beaucoup plus compliqué si on n'avait pas eu cette première semaine de préparation." Préparateur physique des Tricolores, Thibault Giroud a en effet expliqué ce jeudi en conférence de presse qu'il y avait une grande disparité entre les joueurs concernant les prérequis envoyés avant le rassemblement. "C'est un peu plus compliqué que l'année dernière en raison de la situation sanitaire, des matchs reportés, des joueurs confinés, etc. Il y a une disparité bien plus importante que celle qu'on avait pu avoir sur les prérequis du Tournoi 2020. Il y a une grosse différence selon la provenance des joueurs." Un état de forme différent qui a poussé le staff à adapter la charge de travail. "Cette première semaine nous fait du bien parce qu'on peut faire un état des lieux pour peut-être avoir une homogénéité un peu plus précise" par la suite.

Les Bleus sont-ils plus fatigués cette année qu'en 2020 ? On se souvient qu'ils avaient fait un énorme match contre l'Angleterre lors de l'ouverture du Tournoi. Après notamment un premier acte de très haute qualité où ils avaient mené 24 à 0. Seront-ils aussi performants en Italie cette année ? "Dire qu'ils sont fatigués, ça ne veut pas dire grand-chose. On a certains joueurs qui sont, sur certaines données spécifiques, sur des évaluations négatives ou bien en moins bonne forme que pendant le Tournoi 2020. D'autres où ça n'a pas évolué, ou bien qui arrivent avec beaucoup plus de temps de jeu en championnat que d'autres." Le travail de Thibault Giroud et des adjoints de Galthié consiste à niveler tout ça et à retrouver une homogénéité par rapport aux objectifs qui ont été fixés. "On a mis une charge de travail complètement différente cette semaine par rapport à 2020 en raison des données précises qu'on peut avoir."



On connaît Fabien Galthié et sa science du rugby et du détail. Se reposer sur les acquis ne fait pas partie de son vocabulaire. Le rugby change et le staff doit s'adapter. "Le volume et les distances sont largement modifiés par rapport à ce qu'on a fait auparavant. On a évolué dans notre système de travail. Ce n'est pas parce que les joueurs sont arrivées plus fatigués ou pas", explique Giroud. Ainsi, l'encadrement tricolore a par exemple fait le choix de laisser les joueurs évoluer tranquillement le matin et de démarrer les entraînements plus tard pour qu'ils puissent avoir le corps réveillé. "On est sur un rugby axé sur le domaine neuro-musculaire. Du coup, on a besoin qu'ils soient à des intensités, des vitesses et des accélérations très élevées. Les entraînements sont plus courts donc on a besoin qu'ils soient tout de suite dans le bain". Ça tombe bien puisqu'ils n'auront pas le droit à l'erreur le 6 février du côté de Rome.