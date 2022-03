Transferts. Top 14. L'arrière des Bleus Melvyn Jaminet souhaiterait rejoindre le Stade Toulousain

De nouvelles informations dans le dossier Melvyn Jaminet viennent d'être dévoilées du côté de Perpignan. Jaminet souhaiterait rejoindre la ville rose.

Voilà une nouvelle qui devrait déplaire aux supporters de l'USAP. Alors que le président du club catalan François Rivière avait déclaré que rien n'avait été acté concernant le départ de l'arrière international vers le Stade Toulousain pour la saison prochaine, le journal L'Indépendant, nous apprend que Jaminet aurait signifié aux dirigeants de son club son droit de sortie. Une annonce faite d'ailleurs avant le Tournoi des Six Nations, toujours selon l'article.

RUGBY. TRANSFERT. Top 14. Envoyé à Toulouse, le dossier Melvyn Jaminet n'est pas encore clarifiéLe Stade Toulousain avait confirmé son intérêt pour l'arrière catalan du côté d'Ernest Wallon dès le 29 septembre 2021 dernier. Au point que la presse confirme la future signature du contrat. Mais Perpignan n'en avait pas fait de même, laissant entrevoir un espoir pour les supporters d'Aimé-Giral. Surtout avec l'arrivée de l'Italien Ange Capuozzo. En effet, celui-ci annoncé à Toulouse avant d'être sélectionnée en équipe d'Italie, a explosé entre temps lors des deux dernières journées du Tournoi 2022. Cela laisse supposer que les Rouges et Noirs recruteraient deux éléments absents lors des rencontres internationales. Alors que le Grenoblois était pressenti justement pour assurer le poste de 15 lors des doublons…

6 Nations. VIDÉO. Italie. D'une relance EXCEPTIONNELLE, Ange Capuozzo éteint Cardiff sur le gongEngagé à Perpignan jusqu'en 2024, le Stade Toulousain devrait racheter la fin de contrat de Melvyn Jaminet pour le faire venir dans ses rangs. Notamment dans le cas d'un maintien des Sangs et Ors. Une descente permettrait à l'international français d'activer un bon de sortie et ainsi de rejoindre plusieurs partenaires de l'équipe de France. Quoi qu'il en soit, le buteur de l'équipe de France doit encore assurer le maintien de son club dans l'élite du rugby français. Une tâche qui s'annonce périlleuse, mais faisable. L'USAP recevra fin avril Brive à Aimé-Giral. Une rencontre qui sent déjà la poudre.

CLASSEMENT TOP 14. L'UBB se relance, Pau se donne de l'air, le Stade Français n'y arrive pas