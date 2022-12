RUGBY. TRANSFERT. TOP 14. Un Tricolore en partance pour l'ASM ?

Malgré un début de saison encourageant en Top 14, Clermont n'a finalement pas confirmé au fil des journées. Néanmoins, le club souhaite redorer le blason de l'ASM en misant sur un recrutement XXL.

Top 14. Ce joueur emblématique de l'ASM porte plainte à quatre reprises contre son clubBien que l'ASM pointe à la dixième place du Top 14, les ambitions n'ont pas changé en Auvergne. Le club a néanmoins connu des jours meilleurs, et se serait bien passé des plaintes déposées par Lapandry ces derniers jours par exemple. Sur le plan sportif, ce n'est guère mieux, et avec une seule petite victoire en 5 matchs de Top 14, les hommes de Jono Gibbes traversent une période compliquée. Cependant, sur le plan comptable, tout reste possible, car l'ASM n'est qu'à 3 unités du Top 6. De plus, afin de préparer au mieux la saison prochaine, et de pouvoir se focaliser sur leur fin de saison de façon plus sereine, le staff de Clermont a déjà une idée sur son recrutement, qui plus est, de qualité.

Mohamed Haouas en renfort

D'après les informations de La Montagne, le club auvergnat serait sur le point d'attirer Mohamed Haouas dans ses filets. Le pilier droit international évolue à Montpellier, le seul club qu'il a connu dans sa carrière. Ce dernier est un habitué de l'équipe de France sous l'ère Galthié, et compte tout de même 15 sélections avec le maillot des Bleus. Bien qu'il n'ait disputé aucune minute lors de la tournée d'automne, le pilier robuste (120 kg) postule tout de même à une place chez les Tricolores, en vue de la Coupe du monde 2023. Aujourd'hui, une telle recrue serait une aubaine pour l'ASM, qui ne devrait pas conserver Kubriashvili. De plus, un ancien international français, en la personne de Rabah Slimani, semble être proche de la fin de sa carrière, ce qui ferait la transition parfaite pour les Clermontois.

Un recrutement XXL au talon et en troisième ligne

Dans la lignée d'Haouas, la direction clermontoise souhaite recruter deux joueurs d'envergure internationale, originaire de l'Hémisphère sud. Pour renforcer sa première ligne, et notamment le poste de talonneur, l'ASM aurait dans le viseur l'international australien, Folau Fainga’a. Ce dernier est un des cadres de l'équipe d'Australie, avec deux titularisations lors de la dernière tournée d'automne. Actuellement, le joueur des Brumbies est le numéro 1 dans la hiérarchie des talonneurs au sein des Wallabies et compte bien disputer la Coupe du monde en tant que titulaire. De plus, il n'est âgé que de 27 ans, ce qui ferait de lui une des recrues phares de l'ASM, et du Top 14 ! Ensuite, pour venir épauler Fritz Lee et Loïc Godener en troisième ligne centre, Clermont devrait engager le numéro 8 fidjien, Pita-Gus Sowakula, qui compte deux sélections avec les All Blacks. Il se positionnerait alors comme le digne héritier de Fritz Lee, lui qui fait le bonheur de l'ASM depuis 2013.

