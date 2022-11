TRANSFERT. Un numéro 8 All Black bientôt héritier de Fritz Lee en Auvergne ?

Selon les informations du Midol, l'ASM pisterait de près un puissant numéro 8 des Chiefs de 28 ans. All Black depuis cette année.

Après plus d'une décennie de bons et loyaux services, l'inoxydable Fritz Lee quittera-t-il l'Auvergne à la fin de la saison ? Si l'on imagine bien le garçon d'origine samoane intégrer le staff de l'ASM à l'avenir, il pourrait néanmoins ne plus faire partie de l'effectif, lui dont le contrat se termine en juin prochain et qui fêtera ses 35 ans dans la foulée. Dans le même temps, il faudra également trouver une solution pour prolonger le Fidjien Peceli Yato et c'est donc naturellement que pour parer à toutes les éventualités, Clermont s'est mis en quête d'un numéro 8 de haut vol en vue de la saison prochaine. VIDEO. Super Rugby Pacific. Sowakula a joué à saute-mouton avec Aaron Smith, et il n'a rien compris

L'heureux élu ? D'après le Midi Olympique, le club auvergnat aurait jeté son dévolu sur le 3ème ligne des Chiefs Pita Gus Sowakula. Numéro 8 élancé (1m95 pour 110kg), le natif de Lautoka est surtout connu pour sa longue foulée, sa capacité à manier les ballons façon Viliame Mata et sa puissance, bien sûr. Des atouts qui lui ont d'ailleurs permis de connaître ses 2 premières sélections avec les All Blacks cette année, face à l'Irlande. Mais la concurrence féroce d'Ardie Savea, Luke Jacobson, Hoskins Sotutu et les signaux envoyés par le staff de Foster pourrait entraîner l'ancien basketteur professionnel à aller voir ailleurs. Ce qui donne quelques arguments à Clermont pour tenter de ramener un nouvel NZ aux côtés de George Moala. Pour ne citer que lui.