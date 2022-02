VIDEO. Super Rugby Pacific. Sowakula a joué à saute-mouton avec Aaron Smith, et il n'a rien compris

Lors du match du Super Rugby Pacific, le joueur des Chiefs Sowakula a sauté par-dessus le All Black Aaron Smith pour marquer un essai insolite.

Ce samedi, les Chiefs ont battu les Highlanders dans le cadre de la première journée du Super Rugby Pacific (26-16). Une rencontre marquée par l'essai pour le moins original du troisième ligne fidjien Pita-Gus Sowakula. Derrière une mêlée proche de la ligne de la franchise d'Otago, le numéro 8 a relevé le cuir pour partir petit côté. Le demi de mêlée all black Aaron Smith veillait cependant au grain. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que le solide 3e ligne opterait non pas pour la percussion mais pour un saut de cabri pour éviter le plaquage. Smith n'a attrapé que du vent et Sowakula est allé en Terre promise. Avant lui Cane avait trouvé la faille avant que Narawa ne celle la victoire à la 48e. VIDEO. INSOLITE : L'incroyable saut de haie de Vaea Fifita pour éliminer son adversaireUne action qui n'est pas sans rappeler celle de Vaera Fifta en 2016. Pita-Gus Sowakula aurait pu être pénalisé si on considère qu'en sautant, il prend le risque de taper son adversaire à la tête avec son pied.