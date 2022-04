TOP 14. Un Stade Toulousain ‘‘ni inquiet ni serein’’ pour sa qualification en phases finales

À l’issue du match face au RCT, de nombreuses voix toulousaines se sont satisfaites du point de bonus défensif glané.

Au Vélodrome, la soirée n’a pas été si magique que ça pour les Toulousains ce samedi 23 avril. Après avoir perdu sur le score de 19 à 15, les hommes d’Ugo Mola n’ont pas tellement baissé la tête en zone mixte ou en conférence de presse. À commencer par le staff, les esprits semblaient loin d’être rageurs. Virgile Lacombe, entraîneur de la mêlée, a notamment expliqué ceci face aux journalistes : “Ce point est important mais ce n'est pas pour autant qu'on est satisfait. Avec plus de précision sur nos lancements et notre conquête, on aurait pu rester devant au score et peut-être l'emporter." Dans ces propos, relayés par L’Équipe, il parle également de la rencontre à venir face à La Rochelle. Le membre du staff rouge et noir exprime ceci : “Aujourd'hui, on reste devant Lyon qui a gagné à Brive grâce à ce point. La Rochelle samedi soir ? Ce sera un match de phase finale, comme celui de ce soir.” RUGBY. TOP 14. Pierre-Louis Barassi : «Toulouse ne laisse personne indifférent»

Alors qu’ils sont au coude à coude pour la qualification, le sentiment de confiance s’est pareillement ressenti chez les joueurs. Le demi de mêlée Baptiste Germain a donné son sentiment sur la fin de saison au terme de la rencontre. En conférence de presse, il dit : “On reste dans les six, ce qui est un côté satisfaisant. Ce point de bonus nous fait un peu de bien. On n'est ni inquiet ni serein pour la suite, on va regarder match après match, on croit fort en nous. On est encore là.” A l’ouverture face aux Varois, Thomas Ramos est allé plus loin dans ces propos. De ses mots, le bonus offensif pris chez les Toulonnais prend des allures de victoire. En zone mixte et dans des paroles rapportées par L’Équipe, il décrit ceci : “On ne peut que s'en satisfaire. Combien de fois à l'extérieur, on a laissé passer un point, à Castres, à Clermont... Respecter le jeu, c'était prendre les trois points à la fin. On prend un point, on fait un gros match.” Les coéquipiers d’Antoine Dupont devraient cependant faire attention, leur place dans le Top 6 est encore loin d’être acquise en fin de saison. TOP 14. Toulouse, Castres, Toulon, etc. Ça bouchonne vers les phases finales !