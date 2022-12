Top 14. Un pilier iconique du XV de la Rose prêt à venir en France ?

Décidément, l'exode des joueurs anglais vers le Top 14 n'en finit plus ! Après une dizaine de transferts depuis le début de la saison, nous apprenons que Joe Marler pourrait lui aussi venir.

Le pilier emblématique du XV de la Rose, au 72 sélections, est, d'après le média britannique Ruck.co, en passe de rejoindre la France et le Top 14. À 32 ans, le pilier anglais est depuis 2008 liés aux Harlequins, et n'a jamais porté le maillot d'un autre club durant sa carrière. Néanmoins, son contrat expirant en Juin 2023, Marler est peut-être sur le point de briser cette longue histoire d'amour. En effet, en grande partie à cause des difficultés financières du club, le pilier aurait des envies d'ailleurs, bien que les Quins fassent le maximum pour conserver leur joueur. Cependant, fasse aux grosses propositions que sont capables de faire les meilleures écuries de Top 14, le club londonien ne devrait pas rivaliser longtemps.

RUGBY. Le Top 14 a-t-il déjà compté autant d'Anglais ?

Quels clubs pour accueillir Marler ?

Parmi les 3 clubs de Top 14, nous pouvons retrouver le RC Toulon, habitué aux transferts mirobolants depuis plusieurs saisons. Puis, le Racing 92 tenterait aussi d'approcher dans ses filets Marler, et avec le départ de Finn Russell vers Bath, la masse salariale du club parisien a diminué, ce qui laisse des possibilités pour le recrutement. Ensuite, c'est le champion de France en titre, le MHR, qui souhaiterait renforcer sa première ligne avec un joueur d'expérience. Néanmoins, le club de Bath, qui a cassé sa tirelire pour s'offrir Russell, rentre aussi dans la danse, toujours d'après Ruck.co. La bataille ne fait que commencer pour s'offrir le pilier international anglais, qui serait un des gros coups du mercato en Top 14, s'il acceptait une des trois propositions.

TOP 14. OFFICIEL : Finn Russell a bien accepté l'offre à six 0 de ce club anglais

Adieu à la Coupe du monde ?

Si Marler fait le choix du Top 14, il pourrait donc dire définitivement au revoir au XV de la Rose, lui qui a remporté 3 Tournoi des 6 Nations, et qui est allé jusqu'en finale de la Coupe du monde au Japon, en 2019. Cependant, le phénomène Ellis Genge est passé devant Marler dans la hiérarchie en Angleterre, et Mako Vunipola lui a été préféré lors de la dernière tournée d'automne. À 32 ans, le train n'est peut-être pas encore passé pour Marler, mais l'espoir de le revoir dans une compétition internationale est mince. L'Angleterre vient de changer de sélectionneur, et si Steve Borthwick parvient à inclure Marler dans ses plans pour la Coupe du monde 2023, le natif d'Eastbourne pourrait donc s'engager avec Bath ou rester dans son club formateur.