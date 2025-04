TOP 14. ‘‘Un mec nommé Grégory Patat’’, O’Gara se paye l’Aviron Bayonnais avant le choc à La Rochelle

Avant que l’Aviron Bayonnais ne vienne du côté de La Rochelle en Top 14, le manager maritime Ronan O’Gara s’est amusé de son homologue basque, Grégory Patat.

C’est une déclaration qui pourrait être à double tranchant. Avant la rencontre entre les Maritimes et l’Aviron Bayonnais, à La Rochelle ce samedi 19 avril, Ronan O’Gara ne s’est pas donné le temps de répondre aux questions des médias français. “J’ai déjà trop parlé avec vous”, confiait l’Irlandais dans une opération médiatique coup de poing selon des propos rapportés par Rugbyrama.

En parallèle, l’ancien ouvreur n’a pas manqué de publier une chronique dans l’Irish Examiner avec sa propre plume. En total contrôle de sa communication, l’entraîneur de La Rochelle a évoqué la rencontre attendue de ses joueurs contre l’Aviron Bayonnais, actuel quatrième du Top 14. Pour l’occasion, Ronan O’Gara n’a pas été des plus amicaux.

En effet, la légende du Munster s’est payé son homologue ciel et blanc. En se rappelant la lourde défaite de La Rochelle au Pays Basque à l’aller (37-7), Ronan O’Gara confie que lui et ses joueurs ont été “complètement humiliés par Bayonne”. Il évoque aussi l’attitude passée de Grégory Patat au match aller. À la vue de sa description, l’enivrement de son ancien collègue lui est resté en travers de la gorge.

“L'entraîneur de Bayonne est un mec nommé Grégory Patat, avec qui j'ai travaillé ici lorsque nous étions tous les deux sous les ordres de Jono Gibbes. Après la victoire de Bayonne, je pense que Grégory a apprécié sa conférence de presse d'après-match. Il expliquait le rugby à tout le monde et m'a même donné quelques conseils. Cela m'a rappelé à quel point les gens oublient vite. Je n'ai pas oublié cela, mais je ne joue pas le samedi. Moi, je suis sur le banc”, confie le manager du Stade Rochelais dans les colonnes de l’Irish Examiner avec une rancune palpable.

Comme évoqué, Grégory Patat et Ronan O’Gara ont déjà travaillé ensemble du côté du Stade Rochelais. Sous les ordres du Néo-Zélandais Jono Gibbes, l’Irlandais était entraîneur et chargé des arrières tout particulièrement. De son côté, le Français gérait le lien entre les espoirs et les professionnels, puis a pris la charge des avants, sur la saison 2020/2021. Visiblement, Ronan O’Gara n’a pas décidé de garder sa langue dans sa poche pour épargner un ancien collègue.

En complément, Ronan O’Gara explique également que son équipe a besoin d’une “putain de performance” pour “briser le cycle” sur cette 21e journée de Top 14. “Mon état d'esprit depuis trois semaines, depuis la semaine du match contre le Munster, est que nous devons gagner Bayonne.[...] Ce serait une façon mesquine de voir les choses comme : « nous leur devons quelque chose ». Nous avons dépassé le stade où nous pouvions nous permettre d'être étroits d'esprit. C'est beaucoup plus important”, argue-t-il pour le média irlandais.

Ces déclarations tendues pourraient faire l’effet d’un boomerang, en cas de victoire des Basques en Charente-Maritime. Ces piques peuvent motiver ses joueurs. Cependant, il est possible qu’il en soit de même pour les Basques, qui souhaiteront sans doute soutenir leur entraîneur. En bref, les hostilités sont lancées entre les deux camps, avant le choc à Marcel-Deflandre ce samedi à 16h30.

