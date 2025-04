TOP 14. Vers un gros revirement de situation pour le vétéran de l’Aviron Bayonnais Camille Lopez ?

À 36 ans, alors qu’il venait de prolonger pour une année de plus, le numéro 10 aurait finalement choisi de dire stop. Pas de saison de trop. Pas de retour à Mauléon. Mais pas un adieu non plus...

Il est, depuis son arrivée à Bayonne voilà 3 ans, le maître à jouer du club. Un indispensable de l’Aviron, et le mot est faible. Lors de ses deux premières saisons à Jean-Dauger, Camille Lopez a réussi l’exploit de disputer les 52 matchs de Top 14 disputés par le club, dont 48 en tant que titulaire. Pour près de 400 points marqués… TOP 14. ''On m’a demandé si j’avais recruté un talonneur pour les Crabos'' : l'anecdote cocasse de Marti sur Camille Lopez Si bien que celui qui vient de fêter ses 36 ans devait rempiler pour une année de plus avec les Bleu et Blanc. Passage dans l'encadrement ? Finalement, il n’en sera rien. Malgré sa prolongation de contrat à Bayonne, l’ancien ouvreur du XV de France (28 sélections) va finalement raccrocher les crampons à la fin de l’exercice en cours, selon Midi Olympique. En proie à quelques soucis musculaires en cette 2ème partie de saison, même s’il a pu un peu plus souffler suite à l’arrivée de Joris Segonds, l’enfant de Mauléon a peut-être senti que c’était le bon moment pour arrêter et ne pas faire la saison de trop. "Je ne me vois pas reprendre de licence dans mon club de cœur qu’est Mauléon, quand j’arrêterai à Bayonne. Déjà parce que, pour moi, il faut laisser la place aux jeunes et à la formation. Ensuite parce que mes amis de l’époque ne jouent plus, et puis parce que 3 entraînements par semaine plus les matchs, avec ma vie de famille, ça ne collerait pas trop. Le jour où j’arrête, ça sera pour avoir plus de temps avec ma famille." - Camille Lopez pour Le Rugbynistère, la semaine dernière En revanche, Lopez ne quitte pas le club. Il pourrait intégrer le staff de l’Aviron toujours selon le Midol, et probablement intervenir sur le jeu au pied et les skills. Reste que c’est un joueur iconique du rugby français, qui avait pourtant débuté sa carrière en Fédérale 1, qui devrait s’arrêter dans 2 mois. Après avoir fait connaître à Bayonne ses premières phases finales depuis la création de la poule unique ?