‘‘On a perdu les moments clés’’, O’Gara regrette le gros loupé de Teddy Thomas (Stade Rochelais)

C’était la douche froide à Marcel-Deflandre et pas celle qui tombe habituellement sur la Charente-Maritime. Ce samedi 5 avril, le Stade Rochelais a été éliminé de la Champions Cup en huitième de finale par le Munster (24-25). Après un match en partie convaincant dans le jeu, les Maritimes ont surtout pêché par un manque de réalisme criant.

À plusieurs moments du match, les doubles champions d’Europe avaient la main sur le ballon et n’ont pas su se montrer décisifs sur leurs grosses actions. Sans être mauvais sur l'ensemble de la rencontre, Teddy Thomas a été le catalyseur de cette méforme, malgré lui, particulièrement visible dans les temps forts rochelais. Il a alterné entre malchance et manque de lucidité.

Dans un premier temps, le centre rochelais a été impressionnant sur la première action de la rencontre. Il flirte avec la ligne de touche et livre un offload somptueux pour Tawera Kerr-Barlow qui pense inscrire le premier essai de la rencontre, à la 2e minute de jeu. Malheureusement, Teddy Thomas avait mis un bout de crampon en touche avant de délivrer sa passe. Pas de chance, mais cette action pouvait annoncer un grand match de l’ancien Biarrot.

Ensuite, le Bleu va de nouveau être au cœur d’une grosse occasion manquée du Stade Rochelais, mais cette fois, difficile de parler de malchance. À la 46e minute de jeu, Teddy Thomas reçoit le ballon en bout de ligne, après une bonne action rochelaise. Face à lui, aucun joueur irlandais ne se dresse directement et seulement quelques mètres le séparent de la ligne d’en-but.

Cependant, le second centre des Maritimes va redresser sa course pour essayer d’aplatir le plus proche des poteaux, au lieu d’aplatir près de la ligne de touche. Cette action l’amène à s’empaler sur la défense du Munster, qui ne s’est pas laissé surprendre par les appuis du Français. Environ deux minutes plus tard, les Irlandais signent un essai casquette.

Still can't get over this.



Teddy Thomas vs. props Oli Jager and Josh Wycherley with 15 metres on the outside🤯#SRvMUN pic.twitter.com/VxMe0D1aWl