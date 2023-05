TOP 14. Un air de revanche sur fond de qualif… Pourquoi ce Stade Français - Lyon sera le match à suivre ?

Dimanche soir, le Stade Français, actuel 3ème du Top 14, reçoit le LOU, 5ème. Un match qui sera en réalité un réel 8ème de finale.

RUGBY. TRANSFERT. Top 14. Vincent Rattez vers Lyon la saison prochaine ?Alors que la phase régulière du Top 14 va bientôt nous livrer son verdict, plusieurs équipes peuvent encore aspirer à se qualifier pour les phases finales. Et parmi elles, on retrouve le Stade Français et Lyon. Toutes deux en bonne position à 2 journées de la fin, ces écuries s’affronteront néanmoins ce dimanche, pour ce qui s’apparente à un véritable 8ème de finale. Car oui, derrière, ça pousse, et pas qu’un peu ! Autrement dit, l’équipe qui s’inclinera ce dimanche soir prendra le risque de voir ses concurrents revenir à sa hauteur, voire de la dépasser. En particulier le LOU, 5ème avec seulement 3 points d’avance sur le premier non qualifié (le RCT), qui pourrait très bien être éjecté du Top 6 à l’issue de ce week-end. Quant aux Parisiens, s’ils ne peuvent pas sortir des places qualificatives même en cas de défaite à domicile, cette rencontre est tout aussi importante. Car après la réception de Lyon, les hommes de Quesada iront lors de la dernière journée défier le champion d’Europe en titre, La Rochelle, sur ses terres. Une rencontre plus que compliquée, surtout au vu de la forme actuelle des coéquipiers d’Alldritt. Vous l’aurez compris, cette rencontre sera capitale d’un côté comme de l’autre, l’équipe gagnante prenant une sérieuse option pour les phases finales. Le Stade Français serait même officiellement qualifié dès ce week-end, en cas de succès à Jean-Bouin.

Au-delà de l'enjeu sportif, cette rencontre aura aussi un arrière-goût de revanche pour les deux formations. À commencer par le Stade Français, qui se souvient certainement du 1/8ème de Challenge Cup, remporté par le LOU à Jean-Bouin sur le score lourd de 24 à 41. Une défaite qui, même si elle est intervenue dans une compétition où les Parisiens n'avaient que peu d'ambitions, reste néanmoins dure à encaisser. De quoi rajouter une (petite) motivation supplémentaire du côté des coéquipiers de Macalou. Mais voilà, à Lyon aussi, on voudra certainement prendre sa revanche sur ce qui s'est passé il y a deux saisons, à la même période de l'année. Souvenez-vous : en 2020-2021, et alors qu'il ne reste que deux journées, le Stade Français recevait Lyon, alors même que les deux équipes étaient en dehors du Top 6. Une rencontre finalement gagnée par les Parisiens 46 à 27, qui a ensuite permis à ces derniers de se qualifier pour les phases finales, tout en privant les Lyonnais d'un potentiel barrage...

Rugby. UBB/Lyon, une rencontre qui a déjà des airs de phase finaleDe l'enjeu et des émotions, voilà donc ce qui nous attend ce dimanche, entre le Stade Français et Lyon. Une rencontre qui se fera sans le maître à jouer du LOU, Léo Berdeu, sévèrement blessé au genou. Une absence qui risque d'avoir son importance, d'autant que Berdeu est actuellement le 5ème meilleur réalisateur du championnat, avec 192 points inscrits cette saison. Celui-ci suivra donc ce match depuis les tribunes, aux côtés de Godwin, Geraci, Maraku, Niniashvili, Mignot, Taufua, Kaabèche, Gouzou et William, tous blessés pour ce week-end. Concernant le Stade Français, et malgré une sortie prématurée face à Clermont, Joris Segonds pourrait être sur la feuille dimanche, contrairement à Parra, Panis, Kremer, Timani, Castets, Tui, Ory, Veainu et De Giovanni...