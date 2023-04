Rugby. UBB/Lyon, une rencontre qui a déjà des airs de phase finale

En clôture de la 23ᵉ journée de Top 14, Bordeaux affrontera Lyon à Chaban-Delmas. Le 5ᵉ contre le 7ᵉ. Cette rencontre pourrait sceller l'avenir des deux formations dans les six premiers.

Même si Toulouse et la Rochelle ont quasiment validé leurs tickets pour les demi-finales, derrière ça pousse pour grappiller quelques places. Ce week-end, l'Union Bordeaux-bègles reçoit Lyon à Chaban-Delmas, et cette dernière rencontre de la 23ᵉ journée de Top 14 pourrait totalement chambouler le top six.

L'UBB doit cette 7ᵉ place à un début de saison difficile. Au début de l'exercice de 2022/2023, les hommes d'Urios n'avaient remporté que trois rencontres sur dix. Si bien que Bordeaux pointait à la onzième place du Top 14 en novembre. Ces mauvais résultats amèneront le départ du technicien français le même mois. Frédéric Charrier reprend le flambeau. À seulement deux petits points de Lyon (5ᵉ), les Bordelais vont vouloir aller chercher une qualification en phase finale, eux qui partent de loin. RUGBY. Top 14. Coup de tonnerre à Bordeaux ! Christophe Urios remercié avec effet immédiat !

Le jeu va être au rendez-vous. Frustré de cette défaite à la dernière minute face au Racing 92 (31-28), devant son public de Chaban-Delmas, Bordeaux compte bien l'emporter. Ils sont la 4ᵉ meilleure équipe à domicile avec neuf victoires. De plus, les Lyonnais ne sont plus venus gagner en Gironde depuis le 21 décembre 2008, lorsque les deux clubs étaient encore en Pro D2.

Facteur à ne pas négliger : l'attaque du LOU. Les Rhodaniens sont la meilleure attaque du championnat avec 65 essais. Mais aussi la troisième meilleure équipe à l'extérieur avec quatre matchs remportés sur onze. Après quinze ans sans victoire à Chaban, les hommes de Xavier Garbajosa vont vouloir mètre fin à cette malédiction.

Encore des absents

Mathieu Jalibert toujours touché à la cheville, est suppléé depuis quelque temps par Zack Holmes. Mais l'Australien est incertain pour ce week-end, touché à la cheville droite. Sortie prématurément contre les Racingmans, Maxime Lucu a pris sa place à l'ouverture pendant que Yann Lesgourgues endosser le rôle de demi de mêlée. Face à Lyon, l'UBB pourrait se retrouver sans ses deux numéros 10, le casse-tête commence pour Frédéric Charrier. Côté bonne nouvelle, Bordeaux devrait voir revenir son talonneur Maxime Lamothe mais aussi le pilier Vadim Cobilas. TOP 14. Matthieu Jalibert (UBB) absent pour plusieurs semaines, quid de sa fin de saison ?



Lyon sera aussi privé de ses facteurs X. L'arrière Davit Niniashvili vient de se faire opérer du pied et gauche et a fini la saison. Maraku ne sera pas non plus du voyage en Gironde. Le centre néo-zélandais a contracté une blessure aux ischios lors du choc face à Toulouse. Mais le Lou pourra compter sur son centre surpuissant Josua Tuisova.