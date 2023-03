TOP 14. Matthieu Jalibert (UBB) absent pour plusieurs semaines, quid de sa fin de saison ?

Blessé à la cheville avec le XV de France lors du 6 Nations, l'ouvreur de l'UBB Matthieu Jalibert sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.

RUGBY. Top 14. Pourquoi l'absence de Matthieu Jalibert est-elle préjudiciable aux performances de l'UBB ?Touché à la cheville gauche lors d'un entraînement du XV de France à quelques jours du match face à l'Angleterre, Matthieu Jalibert avait dû déclarer forfait pour le reste du Tournoi des 6 Nations. Une indisponibilité qui est loin de prendre fin, puisque le journal L'Équipe nous informe que le maître à jouer de Bordeaux sera absent pour 6 semaines. Un coup dur pour le club, mais surtout pour le joueur, qui va donc manquer 3 des 5 dernières rencontres de Top 14. En revanche, l'ouvreur devrait sans problème prendre part à la fin de saison de l'UBB, ainsi qu'à des potentielles phases finales. Toujours selon L'Équipe, Jalibert devrait effectuer son retour lors de la 25ème journée du championnat, face à Pau (13 mai). En attendant, les Bordelais devront affronter Le Racing, Lyon, ainsi que le Stade Toulousain sans leur numéro 10, qui a inscrit 149 points avec son club cette année. À sa place, Holmes, ou encore le jeune Garcia prendront certainement l'intérim.

RUGBY. WOW ! La statistique folle de Matthieu Jalibert face à Brive en Top 14Pour rappel, l'UBB occupe actuellement la 5ème place du championnat, avec seulement 2 petits points d'avance sur le Racing, 7ème. Autrement dit, la fin de saison de Bordeaux s'annonce chaude, et l'absence de son demi d'ouverture pourrait s'avérer préjudiciable, surtout lorsque l'on sait l'importance qu'a ce dernier. D'autant que, comme vous avez pu voir juste au-dessus, le calendrier de Bordeaux est loin d'être un long fleuve tranquille, puisque les coéquipiers de Diaby se déplaceront à 3 reprises (à Toulouse, mais aussi au Racing et à Toulon, deux concurrents directs), et recevront le LOU (actuel 4ème) et la Section Paloise. Reste à voir désormais comment l'UBB arrivera à gérer l'absence de son facteur X...

Top 14. Et si Jalibert était le seul espoir de qualification pour Bordeaux ?