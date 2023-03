RUGBY. Top 14. Pourquoi l'absence de Matthieu Jalibert est-elle préjudiciable aux performances de l'UBB ?

Ce samedi, l'UBB affronte le Stade Rochelais en Top 14 sans son maître à jouer Matthieu Jalibert. Une absence qui pourrait porter préjudice à la formation girondine.

15 de France. Suite à une blessure, Matthieu Jalibert dit au revoir au Tournoi des 6 NationsCinquième du Top 14, l'UBB n'est pas encore assuré de participer aux phases finales. À l'orée de cette 21e journée, les Bordelais sont toujours sous la menace de leurs poursuivants. Chaque point va compter. Et il est primordial de l'emporter à domicile. Ça commence dès ce samedi avec la réception du Stade Rochelais. Si les Tricolores Lucu et Falatea seront titulaires une semaine après la fin du Tournoi des 6 Nations. Matthieu Jalibert sera en revanche absent pour ce choc. Touché à la cheville lors d'un entraînement à haute intensité avec le XV de France, l'ouvreur va beaucoup manquer à l'UBB. Et pour cause, le Midi Olympique nous apprend que lorsque le numéro 10 est sur le pré, la formation bordelaise marque 2,2 essais. Sans Jalibert à la baguette ? 1,7 essai seulement. On connaît en effet sa capacité à faire basculer une rencontre. Il l'a prouvé sous le maillot bleu à plusieurs, et particulièrement pendant le Tournoi. Doté d'une excellente vision de jeu et de cannes de folie, il n'hésite pas à porter le cuir ou bien à jouer au pied derrière la défense. RUGBY. WOW ! La statistique folle de Matthieu Jalibert face à Brive en Top 14Le club girondin est-il dépendant de son ouvreur ? On peut le penser. Le Midol explique en effet qu'avec Jalibert sur la pelouse, l'UBB remporte 60% de ses matchs. On serait tenté de dire que c'est logique avec un joueur de son talent. C'est d'ailleurs ce qu'on demande à un leader : qu'il mène son équipe vers la victoire. Ce qui est inquiétant en revanche, c'est que Bordeaux-Bègles ne semble pas avoir trouvé un remplaçant capable d'assurer en son absence. Là où d'autres formations ont cette capacité à gagner sans les internationaux. On pense notamment au Stade Toulousain. Sans Jalibert, l'UBB affiche environ 35 % de victoires seulement. C'est trop peu. Surtout quand on connaît la longueur d'une saison de Top 14 et les nombreuses périodes où les Tricolores sont absents. Un problème que va devoir régler le club girondin s'il veut espérer remporter des titres.