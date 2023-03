15 de France. Suite à une blessure, Matthieu Jalibert dit au revoir au Tournoi des 6 Nations

C'est la triste nouvelle de cette 4 ème semaine de compétition, Matthieu Jalibert a passé des examens complémentaires, et son indisponibilité l'éloigne des terrains durant 1 mois !

Ce jeudi, nous apprenons via les informations de L'Équipe, que la durée de convalescence de Matthieu Jalibert a été estimée à 1 mois. Un possible retour mi-avril est alors envisagé, ce qui ne permet pas à l'ouvreur de Bordeaux de participer au crunch ou bien encore à la réception du Pays de galles. Toujours sur la feuille de match depuis le début de la compétition, Jalibert avait enchaîné la totalité des rencontres lors de la série historique de victoires de l'équipe de France. Une fois de plus, il aurait dû être présent sur le banc du 15 de France face à l'Angleterre, en tant que finisseur, lui qui a réussi chacune de ses dernières sorties.

15 de France. ''Il est en train de revenir à son meilleur niveau'', Servat confiant sur le cas Alldritt

1 mois, au minimum...

Si les premiers examens effectués à Marcoussis révèlent une indisponibilité de quatre semaines, des nouveaux plus approfondis vont être menés à Bordeaux, avec le staff de l'UBB. Ces seconds examens vont être déterminants pour la fin de la saison de l'ouvreur, qui risque un retrait de la compétition allant jusqu'à 3 mois. À seulement 2 journées de la fin du Tournoi des 6 Nations, et surtout 6 journées de la phase régulière de Top 14, la blessure de Matthieu Jalibert handicape lourdement le 15 de France et Bordeaux. Espérons pour ce dernier que ce soit plus de peur que de mal, et que sa reprise ne tardera pas trop.