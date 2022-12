RUGBY. WOW ! La statistique folle de Matthieu Jalibert face à Brive en Top 14

En forme internationale, Matthieu Jalibert était titulaire au coup d'envoi du match UBB - CA Brive. Le demi d'ouverture a confirmé son excellente tournée d'automne par une performance magistrale face à l'équipe corrézienne. Si tout n'a pas été parfait, le Bordelais a garanti le spectacle une fois de plus à Chaban-Delmas, et a inscrit 18 points au total. À son actif, une belle passe décisive pour son compère du centre Jean-Baptiste Dubié, mais surtout le deuxième essai de l'UBB. En effet, après un ballon égaré par Brive en touche, Cobilas avance de plusieurs mètres, avant de tomber au sol et de relayer la balle pour Lucu, qui sert Jalibert dans le bon tempo. Ce dernier fera parler toute son explosivité pour se jouer de la défense briviste et inscrire un essai entre les poteaux, qu'il transformera. De plus, Jalibert qui s'est montré tout feu tout flamme pour cette 12 ème journée de championnat, a battu un record. En effet, le Bordelais dépasse George Tilsley au nombre de défenseurs battus dans un match de Top 14 cette saison. Ce dernier, avait réalisé cette performance contre l'UBB, lors de la 11 ème journée, avec 12 défenseurs battus. Jalibert s'est emparé de ce record avec 13 adversaires éliminés en duel, ce qui représente la quasi-totalité de l'équipe de Brive. Depuis 2010/2011, personne n'a jamais réalisé un tel exploit durant un match de Top 14, selon le site de statistiques Opta. L'année dernière, Josua Tuisova possédait la meilleure moyenne de défenseurs battus par match avec 5,5. À ce rythme-là, Matthieu Jalibert pourrait s'offrir la première place de ce classement, s'il continue sur de tels standards.

13 - Matthieu Jalibert beat 13 defenders for @UBBrugby against Brive, the most by any player in a @top14rugby game this season; in fact, it was the most by any fly half in a T14 match since Opta have recorded this data (since 2010/11). Stepping. pic.twitter.com/aexXUJGyJl