RUGBY. Top 14. Le Stade Français peut-il tout gâcher en cette fin de saison ?

3ème avec un petit matelas d’avance sur le reste des prétendants aux phases finales du Top 14, le Stade Français n’a en revanche pas totalement assuré sa qualification…

RUGBY. TOP 14. Vers une fin de carrière prématurée pour Morgan Parra (Stade Français) ?Qui dit mois de mai, dit fin de la saison régulière du Top 14, et début des phases finales. Des rendez-vous toujours dingues, qui se feront sans aucun doute avec les deux mastodontes du rugby français actuellement, le Stade Toulousain et le Stade Rochelais. Respectivement premier et deuxième du championnat, les deux écuries ont une avance suffisante (même si rien n’est fait mathématiquement) pour, au minimum, recevoir lors du barrage, même si l’objectif est clairement la qualification directe en demi-finale. Et derrière les deux derniers champions d’Europe, l’on retrouve le Stade Français. 3ᵉ avec 6 points d’avance sur l’UBB (4ᵉ) et 8 points sur le Racing (7ᵉ), le club de la Capitale semble en (très) bonne posture pour atteindre lui aussi le stade des phases finales. Néanmoins, au vu du calendrier qui attend les hommes de Quesada, jumelé à un niveau de jeu peut-être moins élevé qu’au début de saison (malgré un bilan de 3 victoires sur les 5 derniers matchs), ces derniers devront rester vigilants, et ce jusqu’à la dernière journée. Samedi, les Parisiens affronteront notamment une équipe de Clermont qui, même si elle n’a plus rien à jouer, a montré de quoi elle était capable sur la pelouse du Stade Rochelais il y a deux semaines. Une rencontre piégeuse, qui sera suivie par une réception tendue de Lyon, avant de se déplacer lors de l’ultime journée à La Rochelle. Deux voyages et une réception de haut niveau, voilà donc ce qui attend les coéquipiers de Joris Segonds en cette fin de saison.

Si le calendrier du Stade Français n’est pas aussi abordable que pour certains de ses concurrents (comme le LOU), n’oublions pas que le deuxième club le plus titré de France a gagné le droit d’avoir un ‘’joker’’ en cette fin de saison. De plus, et malgré une forme qui, comme on l’a dit, peut laisser à désirer, Paris sait désormais l’emporter, même sans la manière. Chose qui n’était par exemple pas le cas l’année dernière. Les rencontres face à l’UBB, ou plus récemment contre Brive et Toulouse, confirment d’ailleurs ce constat. À partir de là, il paraît peu probable de voir le Stade Français trébucher dans la dernière ligne droite. De plus, les Parisiens pourront se délecter de voir leurs principaux concurrents s’affronter durant ces 3 dernières journées, et donc d’y laisser des plumes au classement.

TOP 14. Le Stade Français marchera-t-il bientôt dans les pas du PSG ?Et concernant un éventuel barrage à domicile, Paris peut-il passer à côté ? D’un point de vue mathématique, bien entendu, d’autant que derrière l’UBB, 5 équipes se tiennent en 4 points. Si le RCT, par sa forme certes, mais aussi grâce à son calendrier (2 réceptions), reste une option sérieuse, le LOU, ainsi que l’UBB, auront leur carte à jouer. Et plus particulièrement les coéquipiers de Dumortier, qui, en cas de succès dans la Capitale lors de la 25ème journée, se donneraient l’occasion d’intégrer le Top 4, qu’ils ont quitté il y a peu. Vous l’aurez compris, pour s’assurer une fin de saison tranquille, le Stade Français devra bien figurer à l’extérieur, mais surtout s’imposer absolument sur son terrain face à Lyon, dans une sorte de 1/8ème de finale…