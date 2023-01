TOP 14. Le Stade Français marchera-t-il bientôt dans les pas du PSG ?

Non, Kylian Mbappé n'est pas en passe de signer au Stade Français. Mais les Parisiens pourrait bien avoir toujours plus de promiscuité avec le PSG.

Les deux clubs avaient déjà pour habitude de jouer l'un à côté de l'autre, au sens propre du terme. En effet, pour ceux qui n'auraient jamais mis un pied dans le 16ème arrondissement de la capitale, sachez que le Stade Français et le PSG évoluent à une dizaine de mètres l'un de l'autre, le stade Jean-Bouin et le Parc des Princes étant presque mitoyens. Eh bien malgré leur proximité évidente, les rugbymen et footballeurs parisiens pourraient bien avoir toujours plus de promiscuité selon le Midi Olympique.

La raison ? Elle réside dans une histoire de déménagement. D'un côté, les coéquipiers de Kylian Mbappé vont quitter leur traditionnel centre d'entraînement à l'été 2023 pour un nouveau complexe, qui s'apprête à sortir de terre à Poissy. De fait, le mythique camp des Loges sera vacant prochainement. Une aubaine pour le Stade Français, qui cherche désespérément de nouvelles installations puisqu'il partage cette saison encore celles de Jean-Bouin avec les féminines du club mais aussi le FC Versailles. Ce qui le contraint à de régulières navettes avec des stades situées à côté de l'hippodrome Longchamp et à Meudon (92). D'après le Midol, voici donc que les Soldats Roses se seraient déjà positionnés pour prendre la succession du Paris Saint-Germain du côté de Saint-Germain-en-Laye. Avec la même réussite ?