Top 14. Ugo Mola : ‘’Jouer Pau ce n’est jamais anodin, c’est une place forte du rugby”

Ce samedi à 17h, la Section Paloise se déplace au Stade Ernest Wallon. L'entraîneur du Stade Toulousain Ugo Mola nous parle de son adversaire de la semaine.

VIDEO. En 2019, Toulouse éparpillait Pau façon puzzle pour un succès historique 83 à 6Le 4 mai 2019, le futur champion de France toulousain faisait mordre la poussière aux hommes du Béarn. Têtes basses, les Palois écopaient d’un score aussi important que douloureux : 83-6. Cependant, Ugo Mola nous l’affirme : “La Section Paloise d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec celle que nous avons battu il y a 3 saisons.” Assis dans les travées du Wallon, l’entraîneur toulousain nous a donné son avis sur son adversaire du week-end qui réalise un solide début de saison. Dans un premier temps, il salue le travail de son homologue béarnais : “L’arrivée de Sébastien Piqueronies a apporté de la stabilité, que ça soit dans son mode de fonctionnement ou la gestion des joueurs. Il semble mettre en place un schéma fait pour durer.” Top 14. Mais qui mettra fin à l'invincibilité du Stade Toulousain ?Si les verts réalisent un début de saison canon, c’est aussi grâce à leurs individualités et particulièrement à la charnière Le Bail-Hastoy. Ces deux joueurs ayant été particulièrement en vue face à Perpignan le week-end passé. L'entraîneur des champions en titre revient sur cet effectif : “Ils ont eu un renouvellement d’effectif qui est aussi marqué que marquant. La formation fonctionne bien et le recrutement a été ciblé et spécifique. C’est une équipe joueuse avec des individualités de qualités. Jouer Pau ce n’est jamais anodin, c’est une place forte du rugby. On les attend, sans les regarder de haut.”

Le néo-international Antoine Hastoy réalise un début de saison très réussi avec la Section Paloise

Top 14. L'émotion incontrôlable des Palois qui apprennent leur maintien en direct [VIDÉO]Lors de la 5ᵉ journée de Top 14, les deux formations ont su prendre en main leur match et inverser la tendance. L’entrée de Dupont permet au Stade Toulousain de creuser l’écart face à des Basques solides et courageux. Pour Ugo Mola, la capacité d’adaptation est l’une des bases du jeu toulousain. Il dit :

Ça fait partie de ce que l’on demande aux joueurs, en particulier à ceux en charge des choix stratégiques et tactiques. On essaye toujours de s’adapter durant le match et on en a la capacité. Après il y a plus ou moins de réussite en fonction des rencontres. Malheureusement, on n’est pas les seuls à décider du cours du jeu. La base de notre sport et de l’équipe est avant tout orientée vers l’adaptation et l’initiative.

À Aimé Giral, les Palois se sont mobilisés et ont dominé les Catalans après l’expulsion définitive de Tuimaba pour un plaquage dangereux. Une capacité d’adaptation similaire à celle du Stade Toulousain ? Selon l'entraîneur des rouges et noirs, c’est avant tout “ce que recherche chaque équipe de rugby”. Il avoue que “Pau a été capable de faire une grosse performance malgré le carton rouge”. Cette capacité à “s’adapter aux circonstances du match” le manager de la Ville Rose la reconnaît dans les deux équipes. Il complète : “C’est une qualité importante, mais dans un match on compte surtout sur le fait de jouer les matchs à 23. On joue aussi sur notre qualité à concrétiser nos temps forts et à limiter nos temps faibles.” Admiratifs et objectifs, les demis de mêlée du Top 14 dressent le portrait d'Antoine Dupont