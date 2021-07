Top 14. Trois choses à connaître sur Lima Sopoaga, le nouvel All Black du LOU

L'ouvreur néo-zélandais Lima Sopoaga défendra les couleurs de Lyon en Top 14 la saison prochaine. Voici trois choses que vous ignoriez peut-être sur lui.

TRANSFERTS. Top 14. Avec son nouveau recrutement XL, le LOU va-t-il (enfin) montrer les dents ?Romain Taofifenua, Tavite Veredamu, Sébastien Taofifenua ou encore Lima Sopoaga, le recrutement du LOU a été très solide. Si la formation lyonnaise a perdu une dizaine d'éléments à l'intersaison, elle conserve un groupe très compétitif. Lequel a été renforcé par des éléments de choix comme l'ancien All Black Lima Sopoaga. Le Néo-Zélandais arrive en provenance des Wasps et devrait être un des cadres du LOU à l'avenir. Voici trois choses que vous ignoriez peut-être sur lui.

S'il a joué avec les Highlanders à partir de 2011, il n'a connu sa première sélection avec les All Blacks qu'en 2015. Il faut que la concurrence à l'époque (et comme c'est toujours le cas chez les Blacks) était rude avec Dan Carter, Beauden Barrett ou encore Aaron Cruden et Colin Slade. Sélectionnés à 16 reprises seulement, ses titularisations se comptent sur les doigts d'une main. À 26 ans, il a fait le choix de partir pour l'Europe où les Wasps lui offraient un contrat de deux ans. Il était pourtant un cadre de la formation de Dunedin où il était arrivé à l'âge de 19 ans. En signant en Angleterre, il a tiré un définitif sur les All Blacks ainsi que sur la Coupe du monde 2019, ouvrant ainsi la porte à des joueurs comme Richie Mo'unga, désormais installé à l'ouverture, mais sous la menace de l'ancien meilleur joueur du monde 2016/2017, Beauden Barrett.