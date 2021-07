TRANSFERTS. Top 14. Avec son nouveau recrutement XL, le LOU va-t-il (enfin) montrer les dents ?

Ils sont 7 à arriver à Lyon cet été. Parmi eux, des internationaux, des garçons très prometteurs et des valeurs sûres de ProD2.

"Cette saison, nous aurons le plus bel effectif que nous ayons pu avoir au club." Les mots sont signés Yann Roubert, président de Lyon Rugby, lors de son passage face à la presse ce mercredi. Ils témoignent de l'ambition d'un club qui entend "jouer les premiers rôles aussi bien en championnat qu’en Europe, même si ce n’est pas la Champion’s Cup”. En effet, si le recrutement de l'an passé avait déjà été fringuant (Taufete'e, Bastareaud, Rodda...), il le sera encore plus cette saison, histoire de redonner les crocs au LOU. Car en plus d'avoir vu sa formation récompensée cet été avec 7 joueurs partis en tournée avec les Bleus (club le plus représenté), Lyon a également signé 7 recrues à l'intersaison. Et pas des moindres. Car le clan des 7 compte parmi lui un certain Lima Sopoaga, ouvreur de 30 ans aux 16 capes chez les All Blacks. Souvent un peu justes à l'ouverture derrière Jonathan Wisniewski, les pensionnaires de Gerland comptent donc bien franchir un cap à ce poste, où si l'ancien joueur des Wasps retrouve le niveau qui était le sien aux Highlanders, il pourrait former une association 10-12 de feu avec l'autre néo-zélandais Charlie Ngatai.

Mais ce n'est pas tout niveau cadors, puisque la ville des lumières verra arriver également Romain Taofifenua et ses 28 sélections en Bleu. Désormais membre à part entière du groupe France, le puissant deuxième ligne (2m pour 133kg) devrait amener beaucoup de densité au paquet d'avants du LOU, pourtant déjà bien fourni entre Bamba, Taufete'e, Bastareaud ou Taufua. Alors que son petit frère Sébastien le suivra également, le LOU voit arriver en première ligne un garçon très prometteur puisque Guillaume Marchand (23 ans), le cadet de Julien, est prêté par le Stade Toulousain pour gagner du temps de jeu et s'aguerrir. Derrière Mickaël Ivaldi le titulaire, il aura une belle carte à jouer et le club noir et rouge un vrai renfort qualitatif entre ses mains.

D'autant que le champion du monde U20 est suivi par le phénomène à 7 Tavite Veredamu. Puissant (1m90 pour 108kg), rapide, adroit et polyvalent, l'ancien légionnaire pourrait permettre à Pierre Mignoni d'amener beaucoup de punch et de déplacement à sa troisième ligne par moments, autant que d'utiliser un centre/ailier très puissant dès lors que la ligne de 3/4 en aura besoin.

Top 14. TRANSFERT. Nouveau gros coup pour le LOU, qui s'offre Tavite Veredamu !Enfin et cela confirme l'intelligence du LOU dans son recrutement ces dernières saisons ; le club a gardé son appétence pour les jeunes JIFF prometteurs. C'est ainsi que le rugueux géorgien Beka Saghinadze pose ses valises dans le 69 en provenance d'Aurillac. International avec les Lelos à seulement 22 ans, parmi les meilleurs joueurs de ProD2 depuis deux saisons et aussi dur sur les contacts que mobile, le flanker amènera vraiment quelque chose à la troisième ligne lyonnaise, même si celle-ci est déjà très fournie (Cretin, Sobela, Taufua, Fainga'a...). Dans le même esprit, il est suivi par le pilier Jérôme Rey (26 ans), qui vient de disputer 20 rencontres titulaires avec le FC Grenoble en 2020/2021. Du solide, quoi !