Top 14. TRANSFERT. Nouveau gros coup pour le LOU, qui s'offre Tavite Veredamu !

Après Clermont puis le TQO avec France 7, Tavite Veredamu retrouvera donc le XV du côté de Lyon la saison prochaine ! Ça recrute fort du côte de Gerland...

Non, il ne verra pas les JO ! Mais passée cette immense déception, Tavite Veredamu pourra au moins se consoler en rejoignant vite son nouveau club de Top 14, qui n'est autre que... le LOU ! Si les deux partis étaient en contacts depuis plusieurs mois, l'information de sa venue devrait être officialisée dans les prochaines heures d'après Rugbyrama. Un énorme coup réalisé par le club rhodanien, tant le cadre de France 7 est un joueur polyvalent, aux qualités physiques (1m92 pour 108kg) bien au-dessus de la moyenne et au jeu après contact digne des meilleurs. Principalement utilisé en troisième ligne à XV, il fera partie des armes de choix pour Lyon afin de se qualifier pour les phases finales la saison prochaine, comme ses autres (solides) partenaires du recrutement.

TRANSFERT. Le LOU dévoile 4 recrues dont Guillaume Marchand et Lima SopoagaInformé ce week-end de sa très probable venue dans le 69 la saison prochaine, le numéro 8 du LOU aux 54 sélections (au centre) Mathieu Bastareaud nous confiait, surpris :

Heu... Tu m'apprends quelque chose, je n'étais pas au courant ; ben c'est sympa (rires) ! C'est top d'accueillir ce top joueur du circuit Sevens et puis les sorties qu'il a faites à Clermont étaient très intéressantes donc c'est une bonne chose... En plus j'aime bien le joueur et l'homme parce qu'il a une histoire super intéressante donc c'est très bien, c'est une très bonne recrue pour le club. Merci de me le dire (rires) !