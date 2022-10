TOP 14. TRANSFERTS. Demba Bamba de retour à Brive, vous y croyez ?

Alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2024 à Lyon, Bamba pourrait bien quitter le LOU afin la fin de celui-ci. Toulon et Brive en auraient fait leur priorité.

Décidément, le marché des transferts commence sérieusement à s'animer dans l'Hexagone. Nous ne sommes que dans la première quinzaine d'octobre et pourtant, tous les clubs ont déjà ardemment attaqué leur recrutement pour la saison prochaine. Avec une tendance qui prend de plus en plus d'importance : les rachats de contrat. Auparavant réservées à nos cousins du football, elles deviennent toujours plus présentes, à l'image des transferts des Saili, Pesenti ou Jaminet, lors de la dernière intersaison. En ce moment, alors que pour la piste Brett Herron à Toulon, cette option était déjà envisagée, de nombreux potentiels (vrais) transferts sont évoqués ici et là dans la presse.

En l'occurrence, c'est Demba Bamba qui est concerné aujourd'hui. D'après les informations du Midi Olympique, il ne serait pas impossible que le pilier droit de 24 ans quitte le LOU à la fin de la saison. Il est engagé jusqu'en 2024, vous dîtes ? C'est vrai, mais justement, le journal jaune croit savoir que plusieurs clubs se seraient déjà positionnés pour racheter son contrat, qui possède une clause d'indemnité financière. Toulon, d'abord, en aurait fait sa priorité pour renforcer son axe droit, même s'il surveillerait également le Moldave de l'ASM, Cristian Ojovan (25 ans). Pierre Mignoni aimerait retravailler avec le natif de St-Denis - qu'il cotoyait à Lyon - et on le sait, son président Bernard Lemaître est souvent prêt à beaucoup de choses pour satisfaire les besoins et envies de ses entraîneurs...

Mais ce n'est pas tout ! Brive serait également sur le coup. On le sait, le club corrézien a vu récemment l'arrivée d'un nouvel actionnaire officialisée et devrait donc avoir une force de frappe financière largement supérieure à ce qu'il possédait jusqu'ici. D'après le Midol, le CAB ne cacherait en tous cas pas ses intentions de faire revenir au bercail celui qu'il a choyé et lancé dans le rugby professionnel, jusqu'à ce qu'il atteigne les Bleus alors même qu'il évoluait encore en ProD2. Malgré l'aspect sentimental qui pourrait avoir son importance dans son futur choix, on verrait néanmoins mal le pilier aux 25 sélections s'engager avec un club qui joue clairement le maintien, depuis sa remontée en 2019. Et quand bien même cela pourrait donc changer dès la saison prochaine, n'oublions pas non plus que le LOU compte bien faire prolonger son joueur. Actuellement blessé, Bamba aura donc le temps de mûrement réfléchir sa décision pour la saison prochaine. Qui a n'en pas douter, sera quoi qu'il arrive scrutée de près...

