RUGBY. Top 14. Brive vise les sommets avec l'arrivée d'un nouvel actionnaire de poids

" Brive est très enthousiaste de l’arrivée d’un nouvel actionnaire, Ian Osborne, au sein de notre club. La décision d'Ian d’investir s’est faite à la suite d’un long examen de nos structures, de nos finances, de nos sponsors, de nos fabuleux supporters et de l’énorme potentiel de notre rugby." Dans un communiqué, le CAB a annoncé l'arrivée d'un nouvel actionnaire majoritaire. Via sa société personnelle Longsutton Sports Holdings Limited, l'homme d'affaires britannique devient le premier actionnaire de Brive avec 33 % des parts du club, indique La Montagne. C'est Yannick Bolloré, Président du Conseil de surveillance de Vivendi, qui a présenté Ian Osborne au CA Brive en juillet 2021. Pour rappel, Vivendi est le premier sponsor de la formation briviste et un des principaux actionnaires du club. Avec cette augmentation de capital, Brive entend bien "se hisser parmi les meilleurs clubs français dans les cinq années à venir."



De son côté, Osborne ne cache pas ses ambitions. "Je serai un actionnaire pro-actif de long terme. En plus de renforcer l’équipe, j’ai l’intention d’investir dans les infrastructures du club, y compris dans la remarquable formation qui contribuera à faire émerger les prochaines icônes brivistes." L'an passé, l'homme d'affaires, cofondateur et CEO d’Hedosophia, un fonds d’investissement international accompagnant des entreprises du monde de l’Internet et de la tech, est plusieurs fois venu à Brive pour se faire une idée du potentiel du CAB. Il est convaincu que c'est un club unique et que ses supporters sont les meilleurs en France. L'an passé, Brive a terminé à la 12e place du Top 14 à seulement trois longueurs de l'USAP, barragiste. Les Brivistes n'ont pas fait mieux que la 8e place depuis dix ans.