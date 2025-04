CHAMPIONS CUP. Une révolution sonore qui va changer l'expérience au stade pour les supporters

Les secrets des arbitres dévoilés en direct : comment cette nouveauté va transformer votre expérience du rugby ce week-end.

Le week-end des demi-finales européennes s'annonce bouillant, mais pas seulement sur la pelouse. Pour la première fois dans l'histoire des Coupes d'Europe de clubs, les supporters présents en tribunes entendront en direct les discussions entre les arbitres et les assistants vidéo. Une petite révolution qui va transformer l'expérience au stade.

Les arbitres enfin audibles pour tout le public

L'EPCR a officialisé cette nouveauté : lors des deux demi-finales de Champions Cup et lors des finales à Cardiff, les décisions arbitrales seront retransmises via les haut-parleurs des stades. Une pratique déjà testée dans le United Rugby Championship et en Premiership anglaise, et largement utilisée lors des grandes compétitions internationales comme le Six Nations.

Fini les décisions peu claires, sans explication pour les supporters : désormais, le public pourra entendre en direct les échanges entre l'arbitre central et le TMO, comprendre pourquoi tel essai est refusé, pourquoi une pénalité est retournée, ou pourquoi un carton est sorti.

Tony Spreadbury, le patron des arbitres de l’EPCR, résume l'enjeu : "Cela va enrichir l'expérience des fans, mais aussi éduquer en temps réel ceux qui découvrent notre sport." Un coup de projecteur sur la pédagogie, à un moment clé où le rugby cherche à élargir son public.

Une avancée majeure pour la transparence du jeu

Dans un sport où la règle peut parfois sembler obscure pour les non-initiés, cette décision tombe à pic. Trop souvent critiqué pour son manque de lisibilité, le rugby s'offre ici un vrai levier pour reconnecter avec son public. Surtout dans des matchs à enjeu maximal, où chaque décision peut faire basculer une saison.

Évidemment, cela demandera aux arbitres une rigueur encore plus grande dans leur communication. Mais c'est aussi une reconnaissance de leur rôle essentiel, et un pas vers une meilleure compréhension globale du jeu.

Qui officiera ce week-end ?

Pour piloter ces rendez-vous, l'EPCR a fait appel à des arbitres expérimentés venus de sept fédérations différentes. Pierre Brousset (France) dirigera la première demi-finale samedi entre Leinster et Northampton à Dublin. Dimanche, Andrew Brace (Irlande) prendra le sifflet pour Bordeaux-Bègles – Toulouse au Matmut Atlantique.

En Challenge Cup, le Géorgien Nika Amashukeli arbitrera Édimbourg – Bath samedi, tandis que Karl Dickson (Angleterre) sera aux commandes dimanche pour Lyon – Racing 92.

Un casting solide pour accompagner cette innovation sonore.