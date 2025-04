Champions Cup. Faut-il ENCORE revoir le format de la coupe des champions et secouer l'ordre établi ?

Champions Cup - Yann Roubert veut révolutionner la plus grande compétition continentale, mais est-ce vraiment possible ? Découvrez son plan ambitieux.

L’histoire de la Coupe d’Europe, de la défunte H-Cup à l’actuelle Champions Cup, c’est un peu comme celle d’un XV en reconstruction : pleine de réajustements, de rebondissements, et parfois de choix qui ne satisfont pas toutes les parties. L'arrivée récente des franchises sud-africaines n'a pas été du goût de tout le monde.

Format contesté de la Champions Cup : l'EPCR persiste, signe et défend un format ''équitable''D'aucuns estimant que ça n'apportait pas grand-chose d'un point de vue sportif. Et surtout que ça ajoutait de la logistique en plus. Du côté des joueurs, on a aussi du mal avec le format qui oblige certaines équipes très bien classées après la phase de poules à se déplacer lors des matchs couperets.

Du côté de Yann Roubert, tout nouveau président de la LNR, on souhaite insuffler un vent nouveau sur la plus grande compétition continentale. "La Champions Cup continue à créer un enthousiasme formidable", concède Roubert via Sud Ouest. Mais l’homme fort de la Ligue plaide pour un format resserré, plus clair, plus compétitif. Fini les 24 clubs : "La Ligue est plutôt pour un resserrement de la compétition de 24 à 18 clubs : ce serait plus élitiste."

Moins de clubs, plus de tension

Avec seulement 18 clubs engagés, la phase de poules gagnerait en homogénéité. Et surtout, chaque match aurait un véritable enjeu. Roubert propose une formule avec 12 qualifiés au lieu de 16, via un système de barrages : "Le premier de chaque poule serait qualifié directement, il y aurait ensuite un barrage entre les deuxièmes et les troisièmes." Un modèle déjà testé en TOP 14, qui a souvent fait ses preuves en termes d’intensité.

TOP 14. Occupation, relance, couverture, que perd vraiment Mola sans Kinghorn ?Objectif : redonner du sens aux phases de poules, éviter les matchs "pour du beurre", et faire monter la pression dès le premier coup d’envoi. Une bonne nouvelle pour les amateurs de gros chocs et de scénarios à suspense jusqu’à la dernière journée.

Un accord à trois, mais encore incertain

Mais la Champions Cup, ce n’est pas qu’une affaire française. Le tournoi repose sur un équilibre parfois fragile entre la LNR, la Premiership anglaise et l’URC, qui regroupe Irlandais, Gallois… et désormais franchises sud-africaines. Pas simple de tout faire rentrer dans un même moule.

Dans ce nouveau format, la répartition des places serait revue : "La LNR aurait 6 places, l’URC 7 et les Anglais 5…" Rien n’est acté pour l’instant, prévient Roubert : "Je ne peux pas vous garantir que ça se fera." L'ancien président du LOU va-t-il faire le forcing pour faire à nouveau évoluer la formule ?

Une chose est sûre, il n'est pas le seul décideur dans l'affaire. Les autres ligues, clubs et diffuseurs de la compétition ont aussi leur mot à dire. Et quand les enjeux sportifs et financiers se mêlent, ce n'est pas tout le temps le bon sens qui l'emporte.