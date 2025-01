Format contesté de la Champions Cup : l'EPCR persiste, signe et défend un format ''équitable''

Pourquoi Bordeaux et Toulouse, pourtant au sommet, se retrouvent dans la même poule ? L'EPCR clarifie les règles du tirage au sort face aux nombreuses interrogations.

La Champions Cup continue de susciter de vifs débats. Cette année encore, le format de la compétition européenne interroge les supporters et les observateurs. Pourquoi Toulouse, pourtant auteur d'une phase de poules quasi parfaite, se retrouve en cinquième position au classement général ? Face à la déception, et au questionnement de certaines figures de l'ovalie actuelle comme Antoine Dupont, l'EPCR a réagi en apportant des éléments de réponse.

Un tirage au sort qui fait grincer des dents

L'un des principaux reproches faits au format actuel concerne la présence de Bordeaux et Toulouse dans la même poule, alors qu'ils figuraient parmi les meilleures équipes en phase de groupes. L'EPCR rappelle via Actu.fr que ce résultat est la conséquence directe du tirage au sort effectué chaque mois de juillet.

19 points sur 20, +163 de goal average : pourquoi Toulouse devra se déplacer durant la phase finale ?Les têtes de série sont attribuées aux vainqueurs des compétitions majeures : Champions Cup, Premiership, URC et Top 14. Toulouse, ayant remporté à la fois la Champions Cup et le Top 14, a cédé sa place de tête de série Top 14 à Leinster, finaliste de la dernière édition.

Un format critiqué, mais défendu par l'EPCR

Le format actuel, qui favorise la compétitivité et l'équilibre des poules, est défendu par l'EPCR. Selon l'organisation, il permet d'éviter les groupes "trop faciles" et maintient le suspense jusqu'à la dernière journée. L'objectif est de valoriser la régularité et de s'assurer que chaque match compte vraiment.

Une compétition plus imprévisible

L'EPCR souligne que le tirage au sort actuel ne tient pas compte du classement en Top 14 mais se base uniquement sur les performances passées en Champions Cup. Cette approche a été adoptée pour garantir une plus grande équité et imprévisibilité. Certes, voir Toulouse cinquième malgré 19 points engrangés peut sembler injuste, mais cela reflète la nécessité de performer à chaque instant.

VIDÉO. Courir 30 mètres avec 2 Anglais sur le dos ? Pas de problème pour le 3/4 centre prometteur Antoine DupontL'EPCR reconnaît cependant que ce système peut paraître frustrant pour les équipes et les fans. Mais pour l'instance dirigeante, la compétition n'en est que plus intense, et les surprises toujours possibles. "Le retour au système des poules a été un véritable succès ces trois dernières saisons, en générant de l’excitation et de la compétitivité tout au long de la phase de poules."

Alors, faut-il revoir une nouvelle fois le format de la Champions Cup ou s'habituer à son imprévisibilité ?