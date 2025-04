Le RC Vannes peut y croire, la course au maintien s’envenime en Top 14 !

Alors que le RC Vannes a remporté une victoire bonifiée précieuse contre le RCT (29-19), l’écart avec les équipes situées au-dessus faiblit en Top 14.

Le RC Vannes vient chambouler les pronostics. Sur cette 22e journée de Top 14, la Rabine a pu profiter d’une victoire bonifiée (29-19) de ses joueurs face à un cador du championnat : le RC Toulon. Contre les Varois, les locaux ont signé quatre essais et se sont très sérieusement relancés dans la course au maintien dans l’élite.

Avec 35 points au compteur, les Bretons ne sont plus qu’à une seule unité de l’USAP afin de s’asseoir sur une treizième place de barragiste. De plus, ils partagent le même écart avec le Stade Français Paris, avant que ces derniers affrontent le Racing 92 à Nanterre, ce dimanche 27 avril au soir. Ainsi, le RC Vannes a la possibilité de se sauver in extremis, alors qu’il a passé 19 des 22 journées de Top 14 en tant que lanterne rouge.

Après la rencontre, l’entraîneur Jean-Noël Spitzer a détaillé la mentalité qu’il a tenté d’inculquer à ses joueurs pour créer cette révolte. “On voulait juste faire un gros match contre une équipe qui joue le titre et retrouver notre identité, notre manière de jouer au rugby. On ne voulait pas regarder le classement, car il y a beaucoup d'éléments que l'on ne maîtrise pas”, a-t-il expliqué en conférence de presse.

Si Vannes ne maîtrisait pas l’écart avec ses concurrents jusqu’alors, c’est désormais le cas. Avec un retard si faible sur les autres candidats au maintien, la formation bretonne peut rêver d’une nouvelle saison dans l’élite, dès septembre prochain. Pour y parvenir, il faudra relever de nombreux obstacles avec des ultimes rencontres qui s’annoncent compliquées.

Vannes vers un maintien en Top 14 ?

À domicile, les Bretons connaissent deux réceptions où la victoire parait difficile, mais à leur portée. Dans un premier temps, ils accueilleront La Rochelle, le 10 mai prochain. Attention néanmoins, ces Maritimes paraissent retrouvés et voudront sûrement se venger du match perdu contre le XV de l'Hermine à Marcel Deflandre, en novembre dernier. Ensuite, ils recevront la Section Paloise, le 31 mai, qui pourrait ne plus avoir grand-chose à jouer à ce moment-là.

Loin de la Rabine, les Bretons vont cependant connaître deux déplacements très compliqués. Ainsi, ils iront au Pays Basque pour défier l’Aviron Bayonnais à Jean Dauger, le 17 mai prochain. Là-bas, les hommes de Jean-Noël Spitzer affronteront certainement une équipe en quête d’une qualification historique en phase finale. Enfin, ils concluront leur saison à Chaban-Delmas, contre l’Union Bordeaux-Bègles, le 7 mai prochain. Un calendrier loin d’être simple qu’il faudra négocier avec l’envie de créer l’exploit.

Devant eux, l’USAP et le Stade Français Paris s’affronteront le 10 mai prochain en Catalogne. Ce nouveau match de la peur pourrait permettre à Vannes de sortir de la dernière place, en cas de victoire sur le même week-end, si les Parisiens perdent ce soir contre le Racing 92. Ensuite, ce sera sans nul doute la course à qui perdra le moins de points sur les trois dernières échéances. Malheur au vaincu.

