TOP 14. TRANSFERT. Maintien ou descente, peu importe : Vannes signe un cadre de l’équipe d’Ecosse

Bien que dernier du Top 14, le RC Vannes vient de signer le talonneur de l’équipe d’Ecosse.

Alors que nous vous préparons actuellement un dossier sur les joueurs passés par la Fédérale avant de connaître le Top 14, ce transfert tombe à pic. Pourquoi ?

Parce que ce talonneur Dave Cherry, accessoirement titulaire avec l’équipe d’Écosse lors du dernier Tournoi des 6 Nations, vient de s’engager à Vannes. S’il ignore dans quelle division l’an prochain, puisque le RCV ne compte que 4 points de retard sur le 13ème du Top 14, la Pro D2 ne ferait quoi qu’il en soit pas peur à ce joueur expérimenté (34 ans, 16 sélections).

"C’est un véritable honneur de signer avec le Rugby Club Vannes. Jouer en France, un pays à la tradition rugbystique si riche est un rêve depuis longtemps", a-t-il a déclaré dans le communiqué du club. "La France tient une place très spéciale dans mon cœur, non seulement parce que j’y ai rencontré et épousé ma femme, mais aussi parce que nous élevons maintenant notre fille dans ce magnifique pays."

En effet, aussi fou que cela puisse paraître, le talonneur est déjà passé par la France et par Nice en 2017/2018, lorsque que le club azuréen évoluait alors en… Fédérale 2 ! Et ce dans le cadre d’un partenariat entre son club de l’époque et le Stade Niçois.

Avant de connaître l’équipe d’Écosse sur le tard, à partir de 2021…

À Vannes, il amènera son dynamisme, son expérience et sa fiabilité au lancer. Un garçon pas forcément très académique, mais qui sera une valeur sûre pour stabiliser le projet vannetais lors des prochaines saisons.