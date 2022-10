TOP 14. TRANSFERTS. Pour retrouver son lustre d'antan, Clermont s'active sur le marché

Alors que 16 joueurs seront en fin de contrat à la fin de la saison, l'ASM s'active (déjà) pour les prochains exercices. Marcos Kremer serait notamment pisté.

En ce début de saison, vous aurez certainement remarqué que Clermont prépare son retour au premier plan. D'abord sur le terrain, bien sûr, où l'ASM retrouve quelques couleurs, après avoir battu La Rochelle et rousté Lyon consécutivement, notamment. Et si samedi, les Jaunards en ont pris presque 50 à Toulouse, l'affiche eut tout de même une vraie saveur, et ce malgré une équipe remaniée envoyée par Jono Gibbes en Haute-Garonne. De bon augure. D'ailleurs, cette défaite n'a aucunement entâché les velléités asémistes du moment, bien décidées à se forger pour les prochains exercices, également.

En tête de liste, alors que Clermont s'apprête également à faire face à 17 fins de contrats à la fin de la saison, l'Argentin Marcos Kremer. Selon le Midi Olympique, le Puma aux 53 sélections serait la priorité du club auvergnat, soit pour l'associer à son compère Tomas Lavanini, soit pour le remplacer... Alors que l'entité du 63 devra composer avec les fins de contrat prochaines de Fritz Lee, Arthur Iturria, Judicaël Cancoriet ou encore Alexandre Fischer, elle reste à l'affût des opportunités à venir sur le marché. En l'occurrence, alors qu'elle tente de prolonger ses poulains précédemment cités, la fin de contrat de Kremer à Paris en juin 2023 semble lui donner des idées également. D'après La Montagne, le profil agressif et massif de 3ème ligne de 25 ans plairait beaucoup du côté de la Jaude, qui lui fait les yeux doux depuis de longs mois.

Alors le natif de Concordia restera-t-il dans la capitale ? Rejoindra-t-il l'Auvergne, où les autres clubs qui ne tarderont pas à s'intéresser à son abattage remarquable ? C'est une question à laquelle une réponse devrait être en mesure d'être donnée prochainement. Au milieu d'un marché qui bouillonne déjà, alors que l'automne pointe tout juste le bout de son nez...

