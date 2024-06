TOP 14. TRANSFERT. Nolann Le Garrec, un atout prisé par les cadors du rugby français

Avec un contrat se terminant en 2025, Nolann Le Garrec est la cible de grands clubs du Top 14. Le Racing 92 pourra-t-il retenir son demi de mêlée face à ces offres alléchantes ?

Actuellement blessé et forfait pour les phases finales, Nolann Le Garrec, le jeune demi de mêlée du Racing 92, serait au centre de toutes les attentions. Selon les informations d'Actu.fr, plusieurs formations de Top 14 lorgnent le numéro 9. Et ce, alors qu'il lui reste une année de contrat. Elles sont cependant dans leur bon droit.

RUGBY. TOP 14. Pas de Le Garrec, pas de victoire pour le Racing 92 face à Bordeaux en barrage ?À seulement 22 ans, ce talentueux joueur arrivé de Vannes en 2020 a déjà marqué les esprits et connu ses premières sélections avec le XV de France (5 capes). Le Racing 92, bien conscient de l'importance de son prodige, souhaite évidemment le sécuriser sur le long terme.

Cependant, Le Garrec n'aurait pas encore montré de signes de vouloir prolonger son contrat au-delà de 2025. Cette indécision attise les convoitises des autres grands clubs de l'élite, prêts à lui faire une belle offre pour le séduire.

RUGBY. TOP 14. Nolann Le Garrec, l'atout maître du Racing 92, hors-jeu pour la fin de saisonToulon serait parmi les premiers à tenter leur chance. Le club varois, réputé pour son ambition, pourrait offrir à Le Garrec une nouvelle aventure stimulante. La Rochelle, de son côté, scrute aussi de près la situation du jeune demi de mêlée, notamment pour préparer la succession de Tawera Kerr-Barlow, en fin de contrat en 2025.

Mais l'intérêt ne s'arrête pas là. Le président de l'UBB, Laurent Marti, apprécierait particulièrement le profil de Le Garrec et pourrait bien se joindre à la course. Avec des performances impressionnantes et une maturité de jeu remarquable, Le Garrec devient un atout de choix pour n'importe quel club visant les sommets.

RUGBY. XV de France. Comment Le Garrec a-t-il inscrit la Bretagne dans le marbre du 6 Nations ?L'indécision de Le Garrec pourrait donc ouvrir la porte à un mercato d'été animé pour le Racing 92. Les supporters du club des Hauts-de-Seine espèrent toutefois voir leur étoile montante prolonger son aventure à Colombes.

Alors, Nolann Le Garrec cédera-t-il aux sirènes d'un autre cador du Top 14 ou choisira-t-il de poursuivre son ascension avec le Racing 92 ? Une chose est sûre, l'été s'annonce mouvementé pour le jeune demi de mêlée.