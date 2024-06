RUGBY. TOP 14. Nolann Le Garrec, l'atout maître du Racing 92, hors-jeu pour la fin de saison

Blessure et opération pour Nolann Le Garrec : le demi de mêlée du Racing 92 met fin à sa saison. Un coup dur pour son club et le XV de France avant la tournée estivale en Argentine.

Coup dur pour le Racing 92 et le XV de France en vue de la tournée en Amérique du Sud ! À la veille de son match décisif contre La Rochelle, le club francilien a annoncé via un communiqué que Nolann Le Garrec sera bientôt opéré de l'épaule gauche. Il doit mettre un terme à sa saison.

Le Garrec, qui a été sélectionné cinq fois avec les Bleus, souffre d'une instabilité de l'épaule gauche. Initialement programmée pour l'inter-saison, son opération a dû être avancée en raison d'une évolution récente de la pathologie.

Cette intervention prévue dans les prochains jours le privera non seulement de la fin du TOP 14 et d'éventuelles phases finales avec la formation francilienne, mais aussi de la tournée estivale en Argentine avec les Bleus.

Le joueur de 22 ans a été un élément clé pour le Racing cette saison, disputant 28 matchs, dont 23 comme titulaire, et marquant treize essais. Son dynamisme et son audace ont marqué les esprits, notamment lors de sa première titularisation avec les Bleus face au Pays de Galles, où il avait inscrit un essai mémorable et exécuté une chistera spectaculaire.

Formé à Vannes, Nolann Le Garrec a rejoint le Racing 92 en 2017 et s'est rapidement imposé comme un des meilleurs demi de mêlée de sa génération. Son absence sera durement ressentie par le club francilien, actuellement 6e du championnat, qui affronte La Rochelle (5e) dans un match crucial pour la qualification en barrages.

Pour ce choc décisif, c'est Clovis Le Bail qui prendra la relève à la mêlée. Il sera associé à Antoine Gibert à la charnière pour les ciel et blanc. Les supporters espèrent que le Racing pourra surmonter cette épreuve et se qualifier pour les phases finales, malgré cette absence de taille.

Les Maritimes comme les Racingmen ne sont pas assurés de jouer les phases finales. Ils sont sous la menace de Perpignan et de Castres. Une fin de saison sous tension. Cette 26e journée programmée à 21h ce samedi soir sera décisive. Nul doute que Le Garrec sera le premier supporter du Racing 92.

