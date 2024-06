RUGBY. Le joyau Baptiste Jauneau sera-t-il de la tournée du XV de France ? ''Si on m’appelle''

La tournée estivale des Bleus en Amérique du Sud se prépare. Le demi de mêlée de Clermont Baptiste Jauneau espère faire le voyage avec les Bleus.

Les Bleus vous manquent ? Rassurez-vous, le XV de France sera bientôt de retour. Le sélectionneur tricolore Fabien Galthié et son staff peaufine actuellement leur liste en vue de la tournée estivale en Amérique du Sud. Si on sait que les habituels cadres seront laissés au repos, les résultats des phases finales pourraient avoir un impact sur la composition du groupe affrontera l'Argentine et les Pumas.

Une élimination voire une non-qualification pourrait changer les plans de l'encadrement de l'équipe de France. Sans parler des blessures qui pourraient survenir lors des dernières joutes de la saison. Galthié et ses adjoints se doivent de ratisser large. Et l'on devrait voir beaucoup de nouvelles têtes chez les Bleus cet été.

Cette semaine, dans une interview donnée à L'Equipe, le patron des Bleus a déjà donné quelques noms. Lenni Nouchi (20 ans, Montpellier), Théo Attissogbe et Émilien Gailleton (19 et 20 ans, Pau) devraient être sur la liste, tout comme le néo-Toulonnais Antoine Frisch, selon les performances du Munster. Le Lyonnais Berdeu ou encore le Catalan Tuilagi ont aussi été évoqués.

En revanche, rien sur l'un des plus gros potentiels tricolores, Baptiste Jauneau. Bien évidemment, Galthié n'allait pas dévoiler toute la liste. Une première sélection sera annoncée après les barrages du Top 14 à la mi-juin. Et l'on se dit que le demi de mêlée de l'ASM a une place toute réservée dans l'avion qui conduira les Français à Buenos Aires.

Dupont avec France 7, Lucu au repos et Le Garrec blessé, il fait sans (aucun) doute partie des numéros 9 pressentis pour cette tournée aux côtés de Baptiste Couiloud. "J’aimerais y aller ! Il y a beaucoup de demis de mêlée en lice, mais si on m’appelle, j’irai avec grand plaisir, sinon je profiterai de mes vacances (rires) !", lance-t-il à nos confrères de Rugbyrama.

Jauneau n'a pas grand-chose de prévu cet été hormis quelques jours à Palma de Majorque avec les copains. Avait-il dans un coin de sa tête cette tournée aux Amériques ? Ce serait une formidable opportunité pour lui de se montrer. On sait que l'encadrement tricolore voit ces matchs comme des tests grandeur nature. Une opportunité donnée à certains éléments de briller et de pourquoi pas intégrer le groupe en vue des chocs de l'automne et plus si affinée comme ont pu le faire d'autres internationaux.

"Au début de saison j’ai surjoué en essayant de beaucoup partir au ras des rucks. Je ne suis pas encore content de moi sur le jeu au pied et la passe. Mais je suis un plus satisfait de ma défense". Cette tournée pourrait être l'occasion pour lui de s'améliorer et de retrouver les copains avec qui il a remporté le titre mondial en 2023 comme Nouchi, Attissogbe ou encore Tuilagi.

Il n'est également pas impossible que le Bordelais Nicolas Depoortère y soit également selon les résultats de l'UBB. Lui qui n'a vraiment pu se montrer à son avantage lors du 6 Nations. D'aucuns aimeraient sans doute aussi voir un autre champion du monde U20, à savoir Mathis Castro-Ferreira, dont les performances avec le Stade Toulousain cette saison ont marqué les esprits.

