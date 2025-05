Top 14. Transfert. Jamie Ritchie à l'USAP, même en cas de Pro D2 ? Rivière en dit plus

La signature de Jamie Ritchie à l'USAP a eu l'effet d'une bombe. Mais le joueur viendra-t-il en cas de descente en Pro D2 ? C'est OUI, d'après François Rivière.

À seulement 28 ans et avec 60 sélections avec l'Écosse, Jamie Ritchie est LA star qui débarque dans notre championnat la saison prochaine. Et surprise de taille, il se dirige vers Perpignan, là où on joue le maintien.

Une question se pose donc : Jamie Ritchie portera-t-il les couleurs de l'USAP si le club est relégué en Pro D2 ? D'après le président François Rivière, ce sera bien le cas, même si une clause de descente est inscrite dans son contrat.

Ritchie à l'USAP la saison prochaine "quoiqu'il arrive"

Sur les ondes d'Ici Roussillon hier soir, en même temps que l'annonce de la signature de Duncan Paia'aua, François Rivière a confirmé la venue du troisième-ligne écossais, même en cas de descente.

Il m'a dit que sa venue était aussi un projet de vie avec sa femme et ses enfants, et qu'il serait là la saison prochaine, quoiqu'il arrive.



Une annonce qui devrait ravir les fans de l'USAP et qui confirme également le bon recrutement effectué par le club catalan. François Rivière a d'ailleurs affirmé à nouveau que "l'effectif prévu la saison prochaine serait à 90 % conservé en cas de descente".

Un discours répété depuis de nombreuses semaines et qui semble s'avérer véridique.

Tuilagi pourrait rester également

Par la même occasion, François Rivière a évoqué le cas Posolo Tuilagi, prolongé en janvier dernier et revenu sur les terrains il y a quelques semaines. Le colosse dispose lui-aussi d'une clause de départ en cas de relégation.

Sur ce point également, Rivière se montre plutôt confiant. Le président de l'USAP serait, du moins, "fort étonné [qu'il parte] tant il y a un attachement de la famille Tuilagi à l'USAP". En somme, le projet catalan semble bien se porter, et les promesses d'avenir sont belles.