Top 14. Toulouse/Toulon. Retour prévu pour Jelonch et Carbonel, Akhi et Faumuina devront attendre

Alors que la rencontre de Top 14 opposant le Stade Toulousain à Toulon approche à grands pas, on en sait déjà un peu plus sur les compositions pour ce choc.

VIDEO. Dupont et Ntamack font l'amour à la jeune défense de Toulon pour de superbes essaisCe dimanche soir, le champion de France en titre recevra le RCT en clôture de la deuxième journée de championnat. Un match au sommet entre deux des plus grands palmarès du rugby français. Ces deux formations, privées de certains cadres le week-end dernier, pouvaient espérer le retour de quelques joueurs. Et notamment des internationaux français ayant participé à la tournée en Australie. Côté Varois, Carbonel, Gros, Étrillard et Hériteau seront donc tous disponibles pour disputer ce match. Eux qui avaient été obligés de respecter un délai de repos forcé, suite à leur aventure estivale. Des retours qui s’ajoutent aux arrivées des Fidjiens Nakarawa et Wainiqolo. Lesquels feront grand bien au RCT, handicapé non seulement par de nombreuses blessures de longues dates comme celles d’Ollivon, Serin et Villière, mais également par l’absence de ses internationaux sudistes (Kolbe, Etzebeth. Isa, etc…). Lakafia et Rebbadj, quant à eux, seront encore certainement juste pour le déplacement à Ernest-Wallon. Une situation qui reste très délicate, d’autant plus que Toulon doit aller chercher des points, après ceux perdus contre le MHR dans les derniers instants lors de la première journée (24-24). Les hommes de Patrice Collazo devront donc faire preuve de solidarité et d’application, face à un Stade Toulousain qui a (encore une fois) prouvé face à La Rochelle, qu’il ne lui suffisait d’un rien pour s’imposer (victoire 16-20).

La composition possible du RCT :

Luc

Cordin - Hériteau - Belleau - Wainiqolo

Carbonel - Blanc

Du Preez - Parisse - Halagahu

Timani - Alainu’uese

Brookes - Étrillard - Gros

TOP 14. Quelle hiérarchie en 3ème ligne à Toulouse avec l’arrivée d’Anthony Jelonch ?Surtout que le retour des internationaux français ne profite pas qu’au RCT ! En effet, la rencontre de dimanche (qui devrait d’ailleurs se jouer à guichets fermés) permettra à l’ancien Castrais Anthony Jelonch de faire ses grands débuts sous le maillot Toulousain. Capitaine des Bleus lors de la tournée en Australie, le Gersois sera l’un des principaux changements dans le groupe ayant affronté le Stade Rochelais. Car les Hauts-Garonnais devront une nouvelle fois se passer des Néo-Zélandais Ahki et Faumuina, mais également de Tekori, Meafou, Fouyssac, Germain et Aldegheri, tous blessés. Sofiane Guitoune lui, qui a fini son stage de rééducation du côté de Clairefontaine, ne sera pas attendu à Ernest-Wallon avant encore des semaines. Ugo Mola pourra néanmoins s’appuyer sur sa charnière internationale Dupont-Ntamack, auteur d’un match XXL le week-end dernier, ainsi que sur la botte de Thomas Ramos, décisif à Marcel-Delandre.

La composition possible du Stade Toulousain :

Ramos

Lebel - Tauzin - Holmes - Médard

Ntamack - Dupont

Jelonch - Tolofua - Cros

Flament - Arnold

Tafili - Marchand - Baille