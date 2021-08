VIDEO. Dupont et Ntamack font l'amour à la jeune défense de Toulon pour de superbes essais

Le Stade Toulousain a largement dominé le Rugby club toulonnais cette semaine en match amical. La charnière Dupont/Ntamack a été très en vue.

C'est le genre d'images qui va faire plaisir aux supporters, mais aussi au sélectionneur du XV de France. Antoine Dupont et Romain Ntamack ont visiblement passé de bonnes vacances et ils sont revenus en forme. Cette semaine, la charnière tricolore a été très en vue lors du match amical face à Toulon du côté de Nîmes. Ils ont tous les deux marqué un très bel essai aux Varois à l'instar de Lucas Tauzin, Alban Placines, Peato Mauvaka, Selevasio Tolofua, Matthis Lebel et Thomas Ramos. Score sans appel à la fin du temps réglementaire : 52 à 10. Dupont a été décisif sur la réalisation de Ramos en déchirant la défense tout en puissance et en vitesse.

On a aussi vu un Ntamack très en cannes. On rappellera que le RCT évoluaient avec une équipe très rajeunie en raison de l'absence de nombreux joueurs. Les Varois avaient été contraints de renoncer au match amical face à Lyon puisqu'il manquait plus de 30 éléments au sein de l'effectif.